Автор решающего гола в ворота СКА прокомментировал победу в безумном матче плей-офф КХЛ

Нападающий московского «Динамо» Макс Комтуа прокомментировал победу в четвёртом матче серии плей-офф КХЛ со СКА (5:4 2ОТ). Канадский форвард стал автором победной шайбы во втором овертайме.
«Если честно, это не самая сумасшедшая игра в моей карьере. Я участвовал в игре с четырьмя овертаймами в Американской хоккейной лиге. Но это была очень хорошая игра с точки зрения эмоций. Мы нашли путь к победе, а это единственное, что имеет значение в плей-офф.
В концовке основного времени нам надо было успокоиться, мы были немного уставшими. Моторыгин проделал фантастическую работу и не пропустил ещё одну шайбу. Мы немного устали, инициатива была у СКА, но в плей-офф часто инициатива переходит от одной команде к другой. СКА играл очень хорошо и правильно, но перед овертаймом мы были уверены, что у нас тоже хорошая команда, и смогли перегруппироваться», — передаёт слова Комтуа корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.
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