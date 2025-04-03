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Автор решающего гола в ворота СКА прокомментировал победу в безумном матче плей-офф КХЛ

Автор решающего гола в ворота СКА прокомментировал победу в безумном матче плей-офф КХЛ
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Нападающий московского «Динамо» Макс Комтуа прокомментировал победу в четвёртом матче серии плей-офф КХЛ со СКА (5:4 2ОТ). Канадский форвард стал автором победной шайбы во втором овертайме.

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 4-й матч
02 апреля 2025, среда. 19:00 МСК
СКА
Санкт-Петербург
Окончен
4 : 5
ОТ
Динамо М
Москва
1:0 Демидов (Кузнецов) – 01:45 (5x4)     1:1 Кудрявцев (Уил, Пакетт) – 11:44 (5x4)     1:2 Пакетт (Комтуа) – 15:25 (5x5)     1:3 Сергеев (Пыленков) – 18:39 (5x5)     2:3 Григоренко (Никишин) – 42:26 (5x5)     2:4 Пакетт – 53:59 (en)     3:4 Акользин (Григоренко, Хайруллин) – 55:03 (5x5)     4:4 Хайруллин – 56:39 (5x5)     4:5 Комтуа (Сикура, Пакетт) – 92:43 (5x5)    

«Если честно, это не самая сумасшедшая игра в моей карьере. Я участвовал в игре с четырьмя овертаймами в Американской хоккейной лиге. Но это была очень хорошая игра с точки зрения эмоций. Мы нашли путь к победе, а это единственное, что имеет значение в плей-офф.

В концовке основного времени нам надо было успокоиться, мы были немного уставшими. Моторыгин проделал фантастическую работу и не пропустил ещё одну шайбу. Мы немного устали, инициатива была у СКА, но в плей-офф часто инициатива переходит от одной команде к другой. СКА играл очень хорошо и правильно, но перед овертаймом мы были уверены, что у нас тоже хорошая команда, и смогли перегруппироваться», — передаёт слова Комтуа корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

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