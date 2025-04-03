Комтуа: счастливы, что гол СКА отменили. У нас было ощущение, что там помеха вратарю
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Нападающий московского «Динамо» Макс Комтуа заявил, что судьи приняли правильное решение, отменив гол СКА в овертайме четвёртого матча серии. Арбитры матча после длительного видеопросмотра отменили шайбу из-за помехи вратарю «Динамо».
Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 4-й матч
02 апреля 2025, среда. 19:00 МСК
СКА
Санкт-Петербург
Окончен
4 : 5
ОТ
Динамо М
Москва
1:0 Демидов (Кузнецов) – 01:45 (5x4) 1:1 Кудрявцев (Уил, Пакетт) – 11:44 (5x4) 1:2 Пакетт (Комтуа) – 15:25 (5x5) 1:3 Сергеев (Пыленков) – 18:39 (5x5) 2:3 Григоренко (Никишин) – 42:26 (5x5) 2:4 Пакетт – 53:59 (en) 3:4 Акользин (Григоренко, Хайруллин) – 55:03 (5x5) 4:4 Хайруллин – 56:39 (5x5) 4:5 Комтуа (Сикура, Пакетт) – 92:43 (5x5)
«У нас было ощущение, что там была помеха вратарю. Думаю, что судьи сработали хорошо, они сразу поехали просматривать момент, чтобы точно убедиться в правильности гола. Это очень важное решение, и мы счастливы, что оно оказалось таким», — передаёт слова Комтуа корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.
Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.
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