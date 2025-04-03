Комтуа: счастливы, что гол СКА отменили. У нас было ощущение, что там помеха вратарю

Нападающий московского «Динамо» Макс Комтуа заявил, что судьи приняли правильное решение, отменив гол СКА в овертайме четвёртого матча серии. Арбитры матча после длительного видеопросмотра отменили шайбу из-за помехи вратарю «Динамо».

«У нас было ощущение, что там была помеха вратарю. Думаю, что судьи сработали хорошо, они сразу поехали просматривать момент, чтобы точно убедиться в правильности гола. Это очень важное решение, и мы счастливы, что оно оказалось таким», — передаёт слова Комтуа корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.