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Форвард СКА прокомментировал эпизод с отменённым голом в овертайме матча с «Динамо»

Форвард СКА прокомментировал эпизод с отменённым голом в овертайме матча с «Динамо»
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Нападающий СКА Павел Акользин прокомментировал эпизод с отменённым голом в овертайме четвёртого матча серии 1/8 финала Кубка Гагарина — 2025 Западной конференции Континентальной хоккейной лиги с московским «Динамо» (4:5).

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 4-й матч
02 апреля 2025, среда. 19:00 МСК
СКА
Санкт-Петербург
Окончен
4 : 5
ОТ
Динамо М
Москва
1:0 Демидов (Кузнецов) – 01:45 (5x4)     1:1 Кудрявцев (Уил, Пакетт) – 11:44 (5x4)     1:2 Пакетт (Комтуа) – 15:25 (5x5)     1:3 Сергеев (Пыленков) – 18:39 (5x5)     2:3 Григоренко (Никишин) – 42:26 (5x5)     2:4 Пакетт – 53:59 (en)     3:4 Акользин (Григоренко, Хайруллин) – 55:03 (5x5)     4:4 Хайруллин – 56:39 (5x5)     4:5 Комтуа (Сикура, Пакетт) – 92:43 (5x5)    

– Был ли гол?
– Если шайба пересекла ленточку, то, наверное, был. А там уже на усмотрение судьи. Не нам решать.

– Не надломило?
– Нет, конечно, у нас были ещё моменты, могли решать. Судьба-злодейка так сложилась, что пропустили мы, а не они. Моменты были, но прошли. Надо не думать об этом, а играть дальше. Забить гол, выиграть матч. К сожалению, не получилось этого сделать.

– Это была та ситуация, когда деваться было уже некуда?
– Наверное, да. Надо было отыгрываться, сняли вратаря, забили гол. Хорошо сыграли в равных составах, полезли на ворота, пятак. Все голы сегодня были мусорные. В овертайме нам такого гола не хватило, – передаёт слова Акользина корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Сторожев.

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