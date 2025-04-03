Форвард СКА прокомментировал эпизод с отменённым голом в овертайме матча с «Динамо»

Нападающий СКА Павел Акользин прокомментировал эпизод с отменённым голом в овертайме четвёртого матча серии 1/8 финала Кубка Гагарина — 2025 Западной конференции Континентальной хоккейной лиги с московским «Динамо» (4:5).
– Был ли гол?
– Если шайба пересекла ленточку, то, наверное, был. А там уже на усмотрение судьи. Не нам решать.
– Не надломило?
– Нет, конечно, у нас были ещё моменты, могли решать. Судьба-злодейка так сложилась, что пропустили мы, а не они. Моменты были, но прошли. Надо не думать об этом, а играть дальше. Забить гол, выиграть матч. К сожалению, не получилось этого сделать.
– Это была та ситуация, когда деваться было уже некуда?
– Наверное, да. Надо было отыгрываться, сняли вратаря, забили гол. Хорошо сыграли в равных составах, полезли на ворота, пятак. Все голы сегодня были мусорные. В овертайме нам такого гола не хватило, – передаёт слова Акользина корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Сторожев.
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