«Горжусь командой». Игорь Ларионов подвёл итоги серии «Торпедо» с «Локомотивом»

Главный тренер нижегородского «Торпедо» Игорь Ларионов подвёл итоги серии первого раунда Кубка Гагарина сезона-2024/2025, в котором его команда потерпела поражение от ярославского «Локомотива», проиграв все четыре игры серии.

«Горжусь командой и серией. Мы проиграли 0-4 команде, которая выиграла регулярный чемпионат. Есть понимание, где можно черпать резервы, чтобы обыгрывать такие команды, как «Локомотив». По моему мнению, из четырёх игр мы могли выиграть три. Мы не уступили им за явным преимуществом, как многие предполагали. Нам не хватило креатива. Наши мальчишки пока не готовы обыгрывать такие команды. Они хорошие ребята, но они только начинают. Я горжусь, что мы делаем в этой команде. Как мы работаем с мальчишками. Мы хотим большего, но понимаем, что их время не пришло.

Егор Виноградов был одним из лучших в серии с «Локомотивом», потому что он многие вещи пересмотрел. Два-три путешествия в ВХЛ сыграли с ним хорошую службу. Малое игровое время Никиты Артамонова в плей-офф? Иногда надо платить цену за то, как ты относишься к своей карьере. Евгений Свечников и Дмитрий Кагарлицкий не играли сегодня, потому что против команд, которые играют плотно в обороне, нужна быстрота. Тоже самое касается Никиты Тертышного», — передаёт слова Ларионова корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.