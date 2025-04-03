Канадский лидер «Динамо»: если кто-то хочет залезть мне под кожу — я готов

Нападающий московского «Динамо» Макс Комтуа прокомментировал победу своей команды в четвёртом матче серии плей-офф КХЛ со СКА.
«Ещё перед плей-офф я сказал, что, если кто-то хочет залезть мне под кожу, я готов к этому. Это наш посыл, мы знаем, против какой команды играем. В плей-офф неважно, как играешь ты, а важен только успех команды, поэтому нам надо думать об успехе команды.
Я уверен, что большое количество пятиминутных штрафов в серии – это эмоции. Но эта игра уже закончена, и нам надо концентрироваться на следующей», — передаёт слова Комтуа корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.
Таким образом, счёт в серии стал 3-1 в пользу московского «Динамо». Бело-голубые одержали победы в первых двух матчах серии в Москве. СКА выиграл третий матч, прошедший в Санкт-Петербурге. Пятый матч состоится в Москве 4 апреля. Встреча состоится на стадионе «ВТБ Арена — имени Аркадия Чернышёва» и начнётся в 19:00 мск.
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