Алексей Кудашов оценил третью победу московского «Динамо» в серии плей-офф со СКА

Главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов оценил третью победу бело-голубых в серии плей-офф со СКА. Москвичи во втором овертайме вырвали победу у гостей со счётом 5:4.

— Я думаю, что вам понравилось (смеётся). Хорошая игра с обоюдоострыми моментами, с накалом. Каждая из команд сегодня могла выиграть. И очень много интриг было в этом матче.

– Что произошло с «Динамо» в третьем периоде?

– Надо отдать должное СКА. Они пошли вперёд, старались сделать навал, да и пятиминутное удаление… Что случилось с «Динамо»? Пятиминутное удаление случилось.

– Это была главная причина?

– Ну а вы как считаете? В конце игры пять минут в меньшинстве. Кто-то играл больше, кто-то играл меньше. За счёт этого и отдали преимущество.

– Обращали ли внимание, что соперник в ходе игры перешёл на игру едва ли не в два звена?

– Да. Обращал, — передаёт слова Кудашова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.