Алексей Кудашов оценил третью победу московского «Динамо» в серии плей-офф со СКА

Главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов оценил третью победу бело-голубых в серии плей-офф со СКА. Москвичи во втором овертайме вырвали победу у гостей со счётом 5:4.
— Я думаю, что вам понравилось (смеётся). Хорошая игра с обоюдоострыми моментами, с накалом. Каждая из команд сегодня могла выиграть. И очень много интриг было в этом матче.
– Что произошло с «Динамо» в третьем периоде?
– Надо отдать должное СКА. Они пошли вперёд, старались сделать навал, да и пятиминутное удаление… Что случилось с «Динамо»? Пятиминутное удаление случилось.
– Это была главная причина?
– Ну а вы как считаете? В конце игры пять минут в меньшинстве. Кто-то играл больше, кто-то играл меньше. За счёт этого и отдали преимущество.
– Обращали ли внимание, что соперник в ходе игры перешёл на игру едва ли не в два звена?
– Да. Обращал, — передаёт слова Кудашова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.
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