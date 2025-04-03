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Алексей Кудашов оценил третью победу московского «Динамо» в серии плей-офф со СКА

Алексей Кудашов оценил третью победу московского «Динамо» в серии плей-офф со СКА
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Главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов оценил третью победу бело-голубых в серии плей-офф со СКА. Москвичи во втором овертайме вырвали победу у гостей со счётом 5:4.

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 4-й матч
02 апреля 2025, среда. 19:00 МСК
СКА
Санкт-Петербург
Окончен
4 : 5
ОТ
Динамо М
Москва
1:0 Демидов (Кузнецов) – 01:45 (5x4)     1:1 Кудрявцев (Уил, Пакетт) – 11:44 (5x4)     1:2 Пакетт (Комтуа) – 15:25 (5x5)     1:3 Сергеев (Пыленков) – 18:39 (5x5)     2:3 Григоренко (Никишин) – 42:26 (5x5)     2:4 Пакетт – 53:59 (en)     3:4 Акользин (Григоренко, Хайруллин) – 55:03 (5x5)     4:4 Хайруллин – 56:39 (5x5)     4:5 Комтуа (Сикура, Пакетт) – 92:43 (5x5)    

— Я думаю, что вам понравилось (смеётся). Хорошая игра с обоюдоострыми моментами, с накалом. Каждая из команд сегодня могла выиграть. И очень много интриг было в этом матче.

– Что произошло с «Динамо» в третьем периоде?
– Надо отдать должное СКА. Они пошли вперёд, старались сделать навал, да и пятиминутное удаление… Что случилось с «Динамо»? Пятиминутное удаление случилось.

– Это была главная причина?
– Ну а вы как считаете? В конце игры пять минут в меньшинстве. Кто-то играл больше, кто-то играл меньше. За счёт этого и отдали преимущество.

– Обращали ли внимание, что соперник в ходе игры перешёл на игру едва ли не в два звена?
– Да. Обращал, — передаёт слова Кудашова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

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