Акользин: игроки «Динамо» поступали некрасиво. Один толчок, и игрок сразу валится на лёд

Нападающий СКА Павел Акользин поделился мнением о поведении хоккеистов московского «Динамо» в четвёртом матче серии 1/8 финала Кубка Гагарина — 2025 Западной конференции Континентальной хоккейной лиги. Встреча завершилась со счётом 5:4 в пользу гостей во втором овертайме.

– Что не туда пошло в первом периоде?

– Эмоции захлёстывали, где-то соперник провоцировал. Не надо было отвечать на их провокации. Они тоже некрасиво поступали – один толчок, и игрок сразу валится на лёд. Это некрасиво, не по-мужски. Хоккей – мужской вид спорта. Когда тебя толкают, а ты падаешь на лёд так, будто тебя скосили, это некрасиво. Но это, как говорится, их проблемы. Нам надо смотреть на свою игру и выходить биться, – передаёт слова Акользина корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Сторожев.