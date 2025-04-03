Акользин: игроки «Динамо» поступали некрасиво. Один толчок, и игрок сразу валится на лёд

Нападающий СКА Павел Акользин поделился мнением о поведении хоккеистов московского «Динамо» в четвёртом матче серии 1/8 финала Кубка Гагарина — 2025 Западной конференции Континентальной хоккейной лиги. Встреча завершилась со счётом 5:4 в пользу гостей во втором овертайме.
– Что не туда пошло в первом периоде?
– Эмоции захлёстывали, где-то соперник провоцировал. Не надо было отвечать на их провокации. Они тоже некрасиво поступали – один толчок, и игрок сразу валится на лёд. Это некрасиво, не по-мужски. Хоккей – мужской вид спорта. Когда тебя толкают, а ты падаешь на лёд так, будто тебя скосили, это некрасиво. Но это, как говорится, их проблемы. Нам надо смотреть на свою игру и выходить биться, – передаёт слова Акользина корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Сторожев.
- 3 апреля 2025
-
00:42
-
00:39
-
00:38
-
00:37
-
00:37
-
00:33
-
00:33
-
00:30
-
00:29
-
00:27
-
00:23
-
00:21
-
00:21
-
00:20
-
00:18
-
00:13
-
00:10
- 2 апреля 2025
-
23:54
-
23:50
-
23:45
-
23:40
-
23:37
-
23:19
-
23:10
-
22:53
-
22:49
-
22:45
-
22:42
-
22:37
-
22:37
-
22:35
-
22:26
-
21:49
-
21:41
-
21:14