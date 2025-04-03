Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Р. Ротенберг высказался об отменённом голе СКА в овертайме матча с «Динамо»

Р. Ротенберг высказался об отменённом голе СКА в овертайме матча с «Динамо»
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер СКА Роман Ротенберг высказался об отменённом голе своей команды в овертайме четвёртого матча серии 1/8 финала Кубка Гагарина — 2025 Западной конференции Континентальной хоккейной лиги с московским «Динамо» (4:5).

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 4-й матч
02 апреля 2025, среда. 19:00 МСК
СКА
Санкт-Петербург
Окончен
4 : 5
ОТ
Динамо М
Москва
1:0 Демидов (Кузнецов) – 01:45 (5x4)     1:1 Кудрявцев (Уил, Пакетт) – 11:44 (5x4)     1:2 Пакетт (Комтуа) – 15:25 (5x5)     1:3 Сергеев (Пыленков) – 18:39 (5x5)     2:3 Григоренко (Никишин) – 42:26 (5x5)     2:4 Пакетт – 53:59 (en)     3:4 Акользин (Григоренко, Хайруллин) – 55:03 (5x5)     4:4 Хайруллин – 56:39 (5x5)     4:5 Комтуа (Сикура, Пакетт) – 92:43 (5x5)    

«Хочу поблагодарить болельщиков, замечательная атмосфера и игра самого высокого уровня. Наши ребята бились до конца, несколько человек получили травму во время матча. Вытащили игру за счёт характера, самоотдачи. Ловили на себя, героически забили, но там, наверное… Такие ситуации у нас и раньше были, мы это проходили. В 2012 году также играли с «Динамо» и нам отменили гол. Откуда-то позвонили и отменили. Нам не привыкать! Мы не расстраиваемся и не обращаем внимания. Пусть эксперты, профессионалы, те, кто принимает такие решения, отвечают за свою работу, а мы будем сконцентрированы на своей работе. У нас ребята моложе, могут лучше восстановиться. У соперника команда старше, много иностранцев, они много играли сегодня. Спокойно готовимся дальше», — передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

Материалы по теме
Великий матч в плей-офф КХЛ! Безумный камбэк СКА сменила драма в овертайме
Видео
Великий матч в плей-офф КХЛ! Безумный камбэк СКА сменила драма в овертайме
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android