Р. Ротенберг высказался об отменённом голе СКА в овертайме матча с «Динамо»

Главный тренер СКА Роман Ротенберг высказался об отменённом голе своей команды в овертайме четвёртого матча серии 1/8 финала Кубка Гагарина — 2025 Западной конференции Континентальной хоккейной лиги с московским «Динамо» (4:5).

«Хочу поблагодарить болельщиков, замечательная атмосфера и игра самого высокого уровня. Наши ребята бились до конца, несколько человек получили травму во время матча. Вытащили игру за счёт характера, самоотдачи. Ловили на себя, героически забили, но там, наверное… Такие ситуации у нас и раньше были, мы это проходили. В 2012 году также играли с «Динамо» и нам отменили гол. Откуда-то позвонили и отменили. Нам не привыкать! Мы не расстраиваемся и не обращаем внимания. Пусть эксперты, профессионалы, те, кто принимает такие решения, отвечают за свою работу, а мы будем сконцентрированы на своей работе. У нас ребята моложе, могут лучше восстановиться. У соперника команда старше, много иностранцев, они много играли сегодня. Спокойно готовимся дальше», — передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.