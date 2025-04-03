Главный тренер московского «Динамо» оценил момент с отменой гола СКА в овертайме

Главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов высказался об отмене заброшенной шайбы петербургского СКА в первом овертайме четвёртого матча серии первого раунда Кубка Гагарина сезона-2024/2025 (5:4 2ОТ).

– В овертайме произошёл один из ключевых моментов матча, когда отменили гол СКА.

– А буллит? А Плешков какие ловил? Если мы сейчас будем с вами восстанавливать хронологию этого матча, там было очень много всего.

– И тем не менее, как вы видели тот момент с тренерской лавки?

– Если честно, то ещё даже его не смотрел и не видел. Я просто стоял на лавке. Что здесь рассуждать и переживать, когда судьи сами принимают решения. Мы ничего не можем изменить, поэтому я даже и не знаю, почему не засчитали их шайбу.

– Победный гол «Динамо» забило в тот момент, когда вы снова образовали тройку Сикура – Пакетт – Комтуа. Это сочетание сработало и в прошлом матче. Это ваш план Б?

– Когда идёт игра, ты всё равно конкретно смотришь, кто и чего, как и зачем. Мы долго играли в четыре звена. Настало время перейти на три тройки», — передаёт слова Кудашова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

Таким образом, счёт в серии стал 3-1 в пользу московского «Динамо». Бело-голубые одержали победы в первых двух матчах серии в Москве. СКА выиграл третий матч, прошедший в Санкт-Петербурге. Пятый матч состоится в Москве 4 апреля. Встреча состоится на стадионе «ВТБ Арена — имени Аркадия Чернышёва» и начнётся в 19:00 мск.