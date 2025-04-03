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Главный тренер московского «Динамо» оценил момент с отменой гола СКА в овертайме

Главный тренер московского «Динамо» оценил момент с отменой гола СКА в овертайме
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Главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов высказался об отмене заброшенной шайбы петербургского СКА в первом овертайме четвёртого матча серии первого раунда Кубка Гагарина сезона-2024/2025 (5:4 2ОТ).

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 4-й матч
02 апреля 2025, среда. 19:00 МСК
СКА
Санкт-Петербург
Окончен
4 : 5
ОТ
Динамо М
Москва
1:0 Демидов (Кузнецов) – 01:45 (5x4)     1:1 Кудрявцев (Уил, Пакетт) – 11:44 (5x4)     1:2 Пакетт (Комтуа) – 15:25 (5x5)     1:3 Сергеев (Пыленков) – 18:39 (5x5)     2:3 Григоренко (Никишин) – 42:26 (5x5)     2:4 Пакетт – 53:59 (en)     3:4 Акользин (Григоренко, Хайруллин) – 55:03 (5x5)     4:4 Хайруллин – 56:39 (5x5)     4:5 Комтуа (Сикура, Пакетт) – 92:43 (5x5)    

– В овертайме произошёл один из ключевых моментов матча, когда отменили гол СКА.
– А буллит? А Плешков какие ловил? Если мы сейчас будем с вами восстанавливать хронологию этого матча, там было очень много всего.

– И тем не менее, как вы видели тот момент с тренерской лавки?
– Если честно, то ещё даже его не смотрел и не видел. Я просто стоял на лавке. Что здесь рассуждать и переживать, когда судьи сами принимают решения. Мы ничего не можем изменить, поэтому я даже и не знаю, почему не засчитали их шайбу.

– Победный гол «Динамо» забило в тот момент, когда вы снова образовали тройку Сикура – Пакетт – Комтуа. Это сочетание сработало и в прошлом матче. Это ваш план Б?
– Когда идёт игра, ты всё равно конкретно смотришь, кто и чего, как и зачем. Мы долго играли в четыре звена. Настало время перейти на три тройки», — передаёт слова Кудашова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

Таким образом, счёт в серии стал 3-1 в пользу московского «Динамо». Бело-голубые одержали победы в первых двух матчах серии в Москве. СКА выиграл третий матч, прошедший в Санкт-Петербурге. Пятый матч состоится в Москве 4 апреля. Встреча состоится на стадионе «ВТБ Арена — имени Аркадия Чернышёва» и начнётся в 19:00 мск.

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