Р. Ротенберг ответил на вопрос, почему Кузнецов не доиграл четвёртый матч с «Динамо»

Главный тренер СКА Роман Ротенберг ответил на вопрос, почему нападающий санкт-петербуржцев Евгений Кузнецов не доиграл четвёртый матч серии 1/8 финала Кубка Гагарина — 2025 Западной конференции Континентальной хоккейной лиги с московским «Динамо» (4:5).

— Не появлялся Кузнецов в овертайме, это травма?

— Да. Не буду комментировать травмы. Да, у нас есть травмы, фамилии говорить не буду, в этом нет смысла, — передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

Нападающий СКА Евгений Кузнецов получил травму и покинул площадку в конце третьего периода в сопровождении медицинского персонала команды.