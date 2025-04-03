Р. Ротенберг: сейчас штанга — лучший друг вратаря «Динамо», но так не может быть всегда

Главный тренер СКА Роман Ротенберг поделился мнением об игре своей команды в четвёртом матче серии 1/8 финала Кубка Гагарина — 2025 Западной конференции Континентальной хоккейной лиги с московским «Динамо» (4:5).

— В третьем периоде у СКА был серьёзный натиск, вы сравняли, был момент, когда могли выйти вперёд. Что не получилось?

— Были перекладины, штанги. На сегодняшний день штанга – лучший друг вратаря «Динамо», но так не может быть всегда. Нужно продолжать работать. Это плей-офф, равные матчи. Улучшаем, работаем, у нас есть ребята, которые могут зайти, есть резервы, в этом наш плюс.

— Что можете сказать об игре Плешкова?

— Не буду комментировать отдельных игроков. Это плей-офф, все молодцы сегодня. Были приняты все правильные решения по составу, тактике. «Динамо» здорово обороняется, они сегодня воспользовались одной нашей ошибкой, вот и всё. Все молодцы, вопросов нет ни к кому. Работаем дальше, — передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.