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Р. Ротенберг: игроки СКА бились, многие играли на уколах, на травме

Р. Ротенберг: игроки СКА бились, многие играли на уколах, на травме
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Главный тренер СКА Роман Ротенберг высказался о четвёртом матче серии 1/8 финала Кубка Гагарина — 2025 Западной конференции Континентальной хоккейной лиги с московским «Динамо» (4:5).

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 4-й матч
02 апреля 2025, среда. 19:00 МСК
СКА
Санкт-Петербург
Окончен
4 : 5
ОТ
Динамо М
Москва
1:0 Демидов (Кузнецов) – 01:45 (5x4)     1:1 Кудрявцев (Уил, Пакетт) – 11:44 (5x4)     1:2 Пакетт (Комтуа) – 15:25 (5x5)     1:3 Сергеев (Пыленков) – 18:39 (5x5)     2:3 Григоренко (Никишин) – 42:26 (5x5)     2:4 Пакетт – 53:59 (en)     3:4 Акользин (Григоренко, Хайруллин) – 55:03 (5x5)     4:4 Хайруллин – 56:39 (5x5)     4:5 Комтуа (Сикура, Пакетт) – 92:43 (5x5)    

— Проблема необязательных удалений, из-за которых сегодня пропустили минимум две шайбы, как от этого избавиться?
— Если посмотреть матчи плей-офф КХЛ, сегодня «Трактор» очень много удалялся, «Адмирал» реализовал свои моменты. Такая же ситуация здесь, обе команды играют на пределе, все хотят выиграть. Где-то эмоции перехлёстывают, где-то надо сыграть с холодной головой, работать ногами. Больше нет смысла ничего комментировать. Что касается пропущенных шайб, всегда есть детали, которые мы обязаны улучшать, в том числе играть без удалений. Но ребята бились, многие на уколах играли, на травме, но проявили характер, забили, могли ещё забить. Это плей-офф, всегда важно понимать, что в серии можно перегруппироваться. С 0-3 в КХЛ только одна команда вытаскивала – СКА, это 1% успеха. А в других ситуациях много случаев, когда команда берёт несколько матчей подряд. Работаем дальше, — передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

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