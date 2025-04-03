Р. Ротенберг: игроки СКА бились, многие играли на уколах, на травме

Главный тренер СКА Роман Ротенберг высказался о четвёртом матче серии 1/8 финала Кубка Гагарина — 2025 Западной конференции Континентальной хоккейной лиги с московским «Динамо» (4:5).
— Проблема необязательных удалений, из-за которых сегодня пропустили минимум две шайбы, как от этого избавиться?
— Если посмотреть матчи плей-офф КХЛ, сегодня «Трактор» очень много удалялся, «Адмирал» реализовал свои моменты. Такая же ситуация здесь, обе команды играют на пределе, все хотят выиграть. Где-то эмоции перехлёстывают, где-то надо сыграть с холодной головой, работать ногами. Больше нет смысла ничего комментировать. Что касается пропущенных шайб, всегда есть детали, которые мы обязаны улучшать, в том числе играть без удалений. Но ребята бились, многие на уколах играли, на травме, но проявили характер, забили, могли ещё забить. Это плей-офф, всегда важно понимать, что в серии можно перегруппироваться. С 0-3 в КХЛ только одна команда вытаскивала – СКА, это 1% успеха. А в других ситуациях много случаев, когда команда берёт несколько матчей подряд. Работаем дальше, — передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.
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