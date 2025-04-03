Р. Ротенберг: Комтуа и Сикура приехали из АХЛ, там такой стиль — лезут под кожу

Главный тренер СКА Роман Ротенберг высказался о большом количестве стычек в четвёртом матче серии 1/8 финала Кубка Гагарина — 2025 Западной конференции Континентальной хоккейной лиги с московским «Динамо» (4:5).

— В первом периоде было много стычек, заводили ли вы по-особенному команду и можно ли сказать, что перегорели?

— Первый период – это наши удаления. А что касается стычек, то Комтуа, Сикура – они приехали из АХЛ. А в АХЛ все так играют – провокации, лезут под кожу, такой стиль. А нашим ребятам надо иметь контроль эмоций и не вестись на провокации, — передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.