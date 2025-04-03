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«Хорошо, что период закончился». Кудашов — о концовке основного времени в матче со СКА

«Хорошо, что период закончился». Кудашов — о концовке основного времени в матче со СКА
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Главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов прокомментировал концовку основного времени в четвёртом матче серии 1/8 финала Кубка Гагарина — 2025 Западной конференции Континентальной хоккейной лиги с СКА (5:4).

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 4-й матч
02 апреля 2025, среда. 19:00 МСК
СКА
Санкт-Петербург
Окончен
4 : 5
ОТ
Динамо М
Москва
1:0 Демидов (Кузнецов) – 01:45 (5x4)     1:1 Кудрявцев (Уил, Пакетт) – 11:44 (5x4)     1:2 Пакетт (Комтуа) – 15:25 (5x5)     1:3 Сергеев (Пыленков) – 18:39 (5x5)     2:3 Григоренко (Никишин) – 42:26 (5x5)     2:4 Пакетт – 53:59 (en)     3:4 Акользин (Григоренко, Хайруллин) – 55:03 (5x5)     4:4 Хайруллин – 56:39 (5x5)     4:5 Комтуа (Сикура, Пакетт) – 92:43 (5x5)    

– Насколько сложно было ментально готовить команду после того, как она упустила преимущество в две шайбы?
– Вы знаете, да, это был тот психологический момент… Хорошо, что период закончился. Возможно, что здесь и перезагрузились. Сделали правильные выводы.

– Это ваш самый безумный матч в тренерской карьере?
– Ну один из. Было много овертаймов, было много сюжетов. Кто знает, какой из них круче.

– Как восстановиться игрокам после такого матча?
– Там игровое время было не такое большое. Вроде только Пыленков 30+ минут сыграл. А так, совершенно нормально, ничего страшного не было», — передаёт слова Кудашова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

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