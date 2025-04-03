«Хорошо, что период закончился». Кудашов — о концовке основного времени в матче со СКА

Главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов прокомментировал концовку основного времени в четвёртом матче серии 1/8 финала Кубка Гагарина — 2025 Западной конференции Континентальной хоккейной лиги с СКА (5:4).

– Насколько сложно было ментально готовить команду после того, как она упустила преимущество в две шайбы?

– Вы знаете, да, это был тот психологический момент… Хорошо, что период закончился. Возможно, что здесь и перезагрузились. Сделали правильные выводы.

– Это ваш самый безумный матч в тренерской карьере?

– Ну один из. Было много овертаймов, было много сюжетов. Кто знает, какой из них круче.

– Как восстановиться игрокам после такого матча?

– Там игровое время было не такое большое. Вроде только Пыленков 30+ минут сыграл. А так, совершенно нормально, ничего страшного не было», — передаёт слова Кудашова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.