«Кто-то озабоченный?» Ротенберг — на вопрос о зацикленности «Динамо» на Кузнецове

Главный тренер петербургского СКА Роман Ротенберг оригинально ответил на вопрос о «зацикленности» игроков московского «Динамо» на нападающем армейцев Евгении Кузнецове во время четвёртого матча серии первого раунда Кубка Гагарина сезона-2024/2025 (4:5 2ОТ).

— Зацикленность соперника на Кузнецове – это случайность или нет?

— Не понял вопроса, кто-то озабоченный?

— Его тыкали в глаз, били в пах.

— Не буду комментировать эти вещи. Вы можете сами прокомментировать, напишите статью, как Кузнецова били в глаз. Это ваша работа, я не буду это комментировать, — передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.