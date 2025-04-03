Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Кто-то озабоченный?» Ротенберг — на вопрос о зацикленности «Динамо» на Кузнецове

«Кто-то озабоченный?» Ротенберг — на вопрос о зацикленности «Динамо» на Кузнецове
Комментарии

Главный тренер петербургского СКА Роман Ротенберг оригинально ответил на вопрос о «зацикленности» игроков московского «Динамо» на нападающем армейцев Евгении Кузнецове во время четвёртого матча серии первого раунда Кубка Гагарина сезона-2024/2025 (4:5 2ОТ).

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 4-й матч
02 апреля 2025, среда. 19:00 МСК
СКА
Санкт-Петербург
Окончен
4 : 5
ОТ
Динамо М
Москва
1:0 Демидов (Кузнецов) – 01:45 (5x4)     1:1 Кудрявцев (Уил, Пакетт) – 11:44 (5x4)     1:2 Пакетт (Комтуа) – 15:25 (5x5)     1:3 Сергеев (Пыленков) – 18:39 (5x5)     2:3 Григоренко (Никишин) – 42:26 (5x5)     2:4 Пакетт – 53:59 (en)     3:4 Акользин (Григоренко, Хайруллин) – 55:03 (5x5)     4:4 Хайруллин – 56:39 (5x5)     4:5 Комтуа (Сикура, Пакетт) – 92:43 (5x5)    

— Зацикленность соперника на Кузнецове – это случайность или нет?
— Не понял вопроса, кто-то озабоченный?

— Его тыкали в глаз, били в пах.
— Не буду комментировать эти вещи. Вы можете сами прокомментировать, напишите статью, как Кузнецова били в глаз. Это ваша работа, я не буду это комментировать, — передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

Материалы по теме
Р. Ротенберг ответил на вопрос, почему Кузнецов не доиграл четвёртый матч с «Динамо»
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android