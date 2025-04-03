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Акользин: хотели выиграть в основное время, «Динамо» подсело. Удача была не на стороне СКА

Акользин: хотели выиграть в основное время, «Динамо» подсело. Удача была не на стороне СКА
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Нападающий СКА Павел Акользин высказался о победе в четвёртом матче серии 1/8 финала Кубка Гагарина — 2025 Западной конференции Континентальной хоккейной лиги с московским «Динамо». Встреча завершилась со счётом 5:4 в пользу гостей во втором овертайме.

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 4-й матч
02 апреля 2025, среда. 19:00 МСК
СКА
Санкт-Петербург
Окончен
4 : 5
ОТ
Динамо М
Москва
1:0 Демидов (Кузнецов) – 01:45 (5x4)     1:1 Кудрявцев (Уил, Пакетт) – 11:44 (5x4)     1:2 Пакетт (Комтуа) – 15:25 (5x5)     1:3 Сергеев (Пыленков) – 18:39 (5x5)     2:3 Григоренко (Никишин) – 42:26 (5x5)     2:4 Пакетт – 53:59 (en)     3:4 Акользин (Григоренко, Хайруллин) – 55:03 (5x5)     4:4 Хайруллин – 56:39 (5x5)     4:5 Комтуа (Сикура, Пакетт) – 92:43 (5x5)    

— Была установка закончить игру в основное время?
— Всегда лучше заканчивать в основное, потому что неизвестно, сколько придётся играть в овертайме и сколько сил на него потратишь. Такой установки не было, но хотелось выиграть в основное, потому что соперник подсел. Мы очень много играли в их зоне. После того как сравняли счёт, имели много моментов, попали два раза в штангу. Видимо, удача сегодня не на нашей стороне.

— Овертаймы СКА проводил неровно. Накапливалась ли усталость, когда играли в два-три звена?
— Не знаю, это стечение обстоятельств. Использовали наложение. Отсюда, может, так казалось, что инициатива переходит от одной команде к другой, – передаёт слова Акользина корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Сторожев.

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