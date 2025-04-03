Акользин: хотели выиграть в основное время, «Динамо» подсело. Удача была не на стороне СКА

Нападающий СКА Павел Акользин высказался о победе в четвёртом матче серии 1/8 финала Кубка Гагарина — 2025 Западной конференции Континентальной хоккейной лиги с московским «Динамо». Встреча завершилась со счётом 5:4 в пользу гостей во втором овертайме.
— Была установка закончить игру в основное время?
— Всегда лучше заканчивать в основное, потому что неизвестно, сколько придётся играть в овертайме и сколько сил на него потратишь. Такой установки не было, но хотелось выиграть в основное, потому что соперник подсел. Мы очень много играли в их зоне. После того как сравняли счёт, имели много моментов, попали два раза в штангу. Видимо, удача сегодня не на нашей стороне.
— Овертаймы СКА проводил неровно. Накапливалась ли усталость, когда играли в два-три звена?
— Не знаю, это стечение обстоятельств. Использовали наложение. Отсюда, может, так казалось, что инициатива переходит от одной команде к другой, – передаёт слова Акользина корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Сторожев.
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