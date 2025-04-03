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Акользин: американцы «Динамо» залезли под кожу. Но и игроки СКА не пальцем деланные

Акользин: американцы «Динамо» залезли под кожу. Но и игроки СКА не пальцем деланные
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Нападающий СКА Павел Акользин высказался о североамериканских хоккеистах московского «Динамо» после поражения в четвёртом матче серии 1/8 финала Кубка Гагарина — 2025 Западной конференции Континентальной хоккейной лиги. Встреча завершилась со счётом 5:4 в пользу гостей во втором овертайме.

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 4-й матч
02 апреля 2025, среда. 19:00 МСК
СКА
Санкт-Петербург
Окончен
4 : 5
ОТ
Динамо М
Москва
1:0 Демидов (Кузнецов) – 01:45 (5x4)     1:1 Кудрявцев (Уил, Пакетт) – 11:44 (5x4)     1:2 Пакетт (Комтуа) – 15:25 (5x5)     1:3 Сергеев (Пыленков) – 18:39 (5x5)     2:3 Григоренко (Никишин) – 42:26 (5x5)     2:4 Пакетт – 53:59 (en)     3:4 Акользин (Григоренко, Хайруллин) – 55:03 (5x5)     4:4 Хайруллин – 56:39 (5x5)     4:5 Комтуа (Сикура, Пакетт) – 92:43 (5x5)    

– Североамериканцы «Динамо» хорошо залезли вам под кожу?
– Конечно. Это их стиль, они прожжённые в этом плане. Но и мы не пальцем деланные, тоже можем ответить хорошенько, – передаёт слова Акользина корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Сторожев.

Таким образом, счёт в серии стал 3-1 в пользу московского «Динамо». Бело-голубые одержали победы в первых двух матчах серии в Москве. СКА выиграл третий матч, прошедший в Санкт-Петербурге. Пятый матч состоится в Москве 4 апреля. Встреча состоится на стадионе «ВТБ Арена — имени Аркадия Чернышёва» и начнётся в 19:00 мск.

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