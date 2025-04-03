Акользин: американцы «Динамо» залезли под кожу. Но и игроки СКА не пальцем деланные

Нападающий СКА Павел Акользин высказался о североамериканских хоккеистах московского «Динамо» после поражения в четвёртом матче серии 1/8 финала Кубка Гагарина — 2025 Западной конференции Континентальной хоккейной лиги. Встреча завершилась со счётом 5:4 в пользу гостей во втором овертайме.

– Североамериканцы «Динамо» хорошо залезли вам под кожу?

– Конечно. Это их стиль, они прожжённые в этом плане. Но и мы не пальцем деланные, тоже можем ответить хорошенько, – передаёт слова Акользина корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Сторожев.

Таким образом, счёт в серии стал 3-1 в пользу московского «Динамо». Бело-голубые одержали победы в первых двух матчах серии в Москве. СКА выиграл третий матч, прошедший в Санкт-Петербурге. Пятый матч состоится в Москве 4 апреля. Встреча состоится на стадионе «ВТБ Арена — имени Аркадия Чернышёва» и начнётся в 19:00 мск.