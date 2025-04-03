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Форвард СКА рассказал, в чём нужно прибавить команде, чтобы выиграть серию с «Динамо»

Форвард СКА рассказал, в чём нужно прибавить команде, чтобы выиграть серию с «Динамо»
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Нападающий СКА Павел Акользин ответил на вопрос, в чём его команде нужно прибавить, чтобы забрать серию 1/8 финала Кубка Гагарина — 2025 Западной конференции Континентальной хоккейной лиги с московским «Динамо».

– Есть ли силы после такой игры?
– Ничего, восстановимся. А что делать? Хотели выиграть, сегодня не получилось. Где-то играли в три звена. Те ребята, которые сегодня не играли, в следующей будут свежие и дадут жары. Я уже немного остыл, эмоции остыли. По горячим следам идти не будем, посмотрим в тихой обстановке. Исправим ошибки, наладим игру и выйдем с другим настроем на следующую игру.

– Откуда набрать эмоции перед поездкой?
– Дома немного отдохнём, потом вылетим в Москву и будем там готовиться к следующей игре.

– В чём нужно прибавить, чтобы забрать серию?
– В игре в первых периодах. Нужно не вестись на провокации, которые были в первом периоде, наказывать голами, что мы сделали в третьем периоде. Надо стараться играть так, как мы играли в третьем периоде, – передаёт слова Акользина корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Сторожев.

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