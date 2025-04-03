Помощник генменеджера «Вашингтона»: Овечкин был нашим парнем, это не в обиду Малкину

Бывший сотрудник скаутского отдела «Вашингтон Кэпиталз», а ныне помощник генерального менеджера столичного клуба Росс Махоуни высказался о российском нападающем Александре Овечкине и упомянул форварда «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкина. Овечкин был выбран первым номером на драфте 2004 года, а Евгений Малкин ушел под вторым номером в «Питтсбург Пингвинз».

«Ови был нашим парнем, и это не в обиду Малкину – мы считали его потрясающим молодым талантом, который добьется успеха в НХЛ. Но мы верили, что самое сложное в лиге – это забивать голы, и Овечкин, по нашему мнению, был прирождённым снайпером.

Думал ли я, что он забьет столько, сколько у него сейчас? Ни за что. Если бы он забил 550-600 голов, это уже было бы невероятно. Кроме того, он был невероятно физически силен – он просто сметал людей. Думаю, многие изначально не учитывали этот аспект. Все видели крупного молодого парня с убойным броском, но он ещё и невероятно мощный», — приводит слова Махоуни официальный сайт НХЛ.

Всего за карьеру в НХЛ Овечкин забил 891 гол и сделал 724 результативные передачи в 1484 играх.