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Проспект «Вашингтона» Леонард высказался о 891-м голе Александра Овечкина в НХЛ

Проспект «Вашингтона» Леонард высказался о 891-м голе Александра Овечкина в НХЛ
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Проспект «Вашингтон Кэпиталз» американский форвард Райан Леонард, недавно дебютировавший в Национальной хоккейной лиге в составе столичной команды, поделился ощущениями от игры капитана Александра Овечкина в матче регулярного чемпионата с Бостон Брюинз (4:3), где россиянин отличился голом.

НХЛ — регулярный чемпионат
02 апреля 2025, среда. 02:00 МСК
Бостон Брюинз
Бостон
Окончен
3 : 4
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
0:1 Дауд (Дьюхейм) – 13:32 (sh)     0:2 Овечкин (Строум, Карлсон) – 15:43 (pp)     1:2 Леттьери (Хуснутдинов) – 26:05     2:2 Пастрняк (Гики, Лорей) – 37:12 (pp)     2:3 Строум (Протас, Фехервари) – 50:37     2:4 Уилсон (Дюбуа, Овечкин) – 54:46     3:4 Пастрняк (Гики, Заха) – 55:13    

«Он единственный в своём роде, и здорово видеть, как он забивает голы, это точно… Игра с Овечкиным? Если бы вы сказали мне об этом пару лет назад, я бы посчитал это неправдой. Честно говоря, я действительно не знаю, что на это сказать. Это просто невероятно. Сейчас стараюсь прочувствовать момент», — приводит слова Леонарда AP News.

На данный момент в активе 39-летнего Александра Овечкина 891 гол в регулярках. Ему осталось всего три шайбы до повторения снайперского рекорда легендарного Уэйна Гретцки (894).

Райан Леонард был выбран «Вашингтон Кэпиталз» на драфте НХЛ — 2023. 1 апреля форвард подписал контракт со столичной команды, который рассчитан на три года.

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Главные рекорды Александра Овечкина:

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