Проспект «Вашингтона» Леонард высказался о 891-м голе Александра Овечкина в НХЛ

Проспект «Вашингтон Кэпиталз» американский форвард Райан Леонард, недавно дебютировавший в Национальной хоккейной лиге в составе столичной команды, поделился ощущениями от игры капитана Александра Овечкина в матче регулярного чемпионата с Бостон Брюинз (4:3), где россиянин отличился голом.
«Он единственный в своём роде, и здорово видеть, как он забивает голы, это точно… Игра с Овечкиным? Если бы вы сказали мне об этом пару лет назад, я бы посчитал это неправдой. Честно говоря, я действительно не знаю, что на это сказать. Это просто невероятно. Сейчас стараюсь прочувствовать момент», — приводит слова Леонарда AP News.
На данный момент в активе 39-летнего Александра Овечкина 891 гол в регулярках. Ему осталось всего три шайбы до повторения снайперского рекорда легендарного Уэйна Гретцки (894).
Райан Леонард был выбран «Вашингтон Кэпиталз» на драфте НХЛ — 2023. 1 апреля форвард подписал контракт со столичной команды, который рассчитан на три года.
Главные рекорды Александра Овечкина:
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