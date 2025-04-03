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Голкипер «Вашингтона» — о погоне Овечкина за рекордом Гретцки: никто не ощущает давления

Голкипер «Вашингтона» — о погоне Овечкина за рекордом Гретцки: никто не ощущает давления
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Вратарь «Вашингтон Кэпиталз» Чарли Линдгрен высказался о погоне российского нападающего Александра Овечкина за рекордом Уэйна Гретцки.

«Это невероятно и даже это не передает всей грандиозности его пути. Вспомните, когда он получил травму и выбыл на некоторое время. Тогда, думаю, многие задавались вопросом, возможно ли это вообще. Но с Овечкиным возможно всё, и мы это снова видим. У нас осталось восемь матчей, и лучше всего то, что никто не ощущает давления, команда просто наслаждается моментом», — приводит слова Линдгрена официальный сайт «Вашингтона».

На данный момент Овечкина от снайперского рекорда Гретцки отделяет три шайбы.

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