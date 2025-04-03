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Дмитрий Орлов рассказал, что помогло Александру Овечкину добиться успеха

Дмитрий Орлов рассказал, что помогло Александру Овечкину добиться успеха
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Защитник «Каролины Харрикейнз» Дмитрий Орлов поделился мнением о российском нападающем «Вашингтон Кэпиталз» Александре Овечкине.

«Я играл с ним, знаю его, я до сих пор дружу с ним, и он отличный игрок и отличный человек, что самое важное для того, почему он добился успеха. Он всегда беспокоится о семье и друзьях. Это сделало его успешным игроком и сделало его жизнь успешной с его опытом. Я просто счастлив за него и его семью. Это будет грандиозно. Хорошо, что вокруг него так много внимания. Десять лет назад вы никогда не думали о том, где он будет, и вы никогда не знали, что он будет даже близко, и, вероятно, нет. Это легендарно для него и его карьеры — гнаться за возможностью стать лучшим снайпером в мире. Это особый момент», — приводит слова Орлова официальный сайт НХЛ.

Напомним, Орлов играл с Овечкиным в столичном клубе с 2011 по 2023 год.

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