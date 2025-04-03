«Шанс попасть в историю». Строум — о погоне Овечкина за рекордом Гретцки

Центральный нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Дилан Строум поделился мыслями о погоне капитана столичной команды Александра Овечкина за снайперским рекордом легендарного Уэйна Грецтки.

«Мы взволнованы, потому что каждый матч приносит новый вызов и шанс попасть в историю. Было очень весело участвовать в этом путешествии в течение нескольких лет, но дальше всё будет становиться только лучше», — приводит слова Строума официальный сайт НХЛ.

На данный момент 39-летний россиянин забил 891 гол в регулярках НХЛ. До повторения рекорда Гретцки — три шайбы. В текущем сезоне Александр отличился 38 голами и 27 результативными передачами.

Главные рекорды Александра Овечкина: