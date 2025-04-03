Овечкин в игре с «Каролиной» обошёл по числу матчей в истории НХЛ их тренера Бриндамора
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В эти минуты в Роли на стадионе «Леново Центр» проходит матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Каролина Харрикейнз» принимает «Вашингтон Кэпиталз».
НХЛ — регулярный чемпионат
03 апреля 2025, четверг. 02:00 МСК
Каролина Харрикейнз
Роли
2-й период
3 : 0
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
1:0 Уокер – 06:14 2:0 Блейк (Холл, Гостисбер) – 10:11 (pp) 3:0 Джарвис (Гостисбер, Ахо) – 13:21 (pp)
На момент написания новости завершился первый период. Счёт в матче 3:0 в пользу хозяев. В этой встрече принимает участие российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин, для которого эта игра стала 1485-й в карьере в НХЛ.
Примечательно, что по количеству игр Овечкин обошёл нынешнего тренера «Каролины» Рода Бриндамора и занял единоличное 27-е место по этому показателю. Следующей целью Овечкина является Уэйн Гретцки (1487).
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