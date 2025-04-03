Овечкин в игре с «Каролиной» обошёл по числу матчей в истории НХЛ их тренера Бриндамора

В эти минуты в Роли на стадионе «Леново Центр» проходит матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Каролина Харрикейнз» принимает «Вашингтон Кэпиталз».

На момент написания новости завершился первый период. Счёт в матче 3:0 в пользу хозяев. В этой встрече принимает участие российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин, для которого эта игра стала 1485-й в карьере в НХЛ.

Примечательно, что по количеству игр Овечкин обошёл нынешнего тренера «Каролины» Рода Бриндамора и занял единоличное 27-е место по этому показателю. Следующей целью Овечкина является Уэйн Гретцки (1487).