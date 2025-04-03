Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Босс НХЛ будет посещать каждый матч «Вашингтона» из-за Овечкина — New York Times

Босс НХЛ будет посещать каждый матч «Вашингтона» из-за Овечкина — New York Times
Аудио-версия:
Комментарии

Комиссар Национальной хоккейной лиги Гэри Беттмэн и сотрудники лиги будут присутствовать на всех матчах «Вашингтон Кэпиталз», пока капитан Александр Овечкин не побьёт рекорд легендарного Уэйна Гретцки по количеству голов в регулярном чемпионате, сообщает New York Times.

По данным источника, одна из американских телевизионных компаний использует камеру, настроенную исключительно на Овечкина. Также сообщается, что лига разрешила хоккеистам «Вашингтона» покинуть скамейку, чтобы поздравить Овечкина на льду в случае установки нового рекорда.

Отметим, Беттмэн присутствует на матче регулярки с «Каролиной Харрикейнз», который проходит в эти минуты в Роли. Ранее вице-комиссионер НХЛ Билл Дэйли сообщил «Чемпионату», что Беттмэн точно будет в матче, в котором Овечкин установит новый рекорд.

На данный момент в активе 39-летнего россиянина 891 шайба в НХЛ. До повторения рекорда Гретцки осталось три шайбы.

НХЛ — регулярный чемпионат
03 апреля 2025, четверг. 02:00 МСК
Каролина Харрикейнз
Роли
2-й период
4 : 0
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
1:0 Уокер – 06:14     2:0 Блейк (Холл, Гостисбер) – 10:11 (pp)     3:0 Джарвис (Гостисбер, Ахо) – 13:21 (pp)     4:0 Стэнковен (Рослович) – 29:27    
Материалы по теме
«Он снова забил. Это не первоапрельская шутка». Реакция Америки на 891-й гол Овечкина
«Он снова забил. Это не первоапрельская шутка». Реакция Америки на 891-й гол Овечкина

Главные рекорды Александра Овечкина:

Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android