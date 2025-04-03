Босс НХЛ будет посещать каждый матч «Вашингтона» из-за Овечкина — New York Times

Комиссар Национальной хоккейной лиги Гэри Беттмэн и сотрудники лиги будут присутствовать на всех матчах «Вашингтон Кэпиталз», пока капитан Александр Овечкин не побьёт рекорд легендарного Уэйна Гретцки по количеству голов в регулярном чемпионате, сообщает New York Times.

По данным источника, одна из американских телевизионных компаний использует камеру, настроенную исключительно на Овечкина. Также сообщается, что лига разрешила хоккеистам «Вашингтона» покинуть скамейку, чтобы поздравить Овечкина на льду в случае установки нового рекорда.

Отметим, Беттмэн присутствует на матче регулярки с «Каролиной Харрикейнз», который проходит в эти минуты в Роли. Ранее вице-комиссионер НХЛ Билл Дэйли сообщил «Чемпионату», что Беттмэн точно будет в матче, в котором Овечкин установит новый рекорд.

На данный момент в активе 39-летнего россиянина 891 шайба в НХЛ. До повторения рекорда Гретцки осталось три шайбы.

Главные рекорды Александра Овечкина: