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Свечников рассказал об общении с Овечкиным после драки в 2019 году

Свечников рассказал об общении с Овечкиным после драки в 2019 году
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Нападающий «Каролины Харрикейнз» Андрей Свечников рассказал об общении с форвардом «Вашингтон Кэпиталз» Александром Овечкиным после драки с ним во время матча в 2019 году.

«Он связался со мной после этого, и мы поговорили — это было очень приятно с его стороны. Хоккей — это одно, но вне льда все совершенно по-другому. Он протянул руку, мы пообщались. А затем на Матче звезд в 2023 году я узнал его ещё лучше.

Он просто особенный человек. Я даже не говорю о нем как о хоккеисте, а как о человеке — он великий человек. О нём можно сказать только хорошие слова», — приводит слова Свечникова официальный сайт НХЛ.

Напомним, во время драки Овечкин отправил Свечникова на лёд. Андрей покинул площадку только при помощи партнёров.

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