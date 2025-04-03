Александр Овечкин сократил отставание от рекорда Уэйна Гретцки до двух шайб

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин отметился заброшенной шайбой в гостевом матче регулярного чемпионата НХЛ с «Каролина Харрикейнз». Встреча проходит в эти минуты. Завершился второй период, счёт 4:1 в пользу хозяев. Для Овечкина эта шайба стала 892-й в регулярных чемпионатах НХЛ.

Таким образом, капитан столичной команды ещё на один гол сократил своё отставание от снайперского рекорда Уэйна Гретцки, на счету которого 894 гола. Теперь отставание Овечкина от рекорда Гретцки составляет две шайбы.

«Вашингтон» занимает первое место в турнирной таблице Восточной конференции НХЛ. Команда набрала 103 очка за 74 матча.

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