Александр Овечкин обновил собственный рекорд по голам в большинстве в НХЛ

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин забросил шайбу в большинстве во втором периоде матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Каролиной Харрикейнз», который проходит в эти минуты. Таким образом, 39-летний россиянин обновил личный рекорд по голам во время численного преимущества.

Таким образом, Овечкин забил свой 323-й гол в большинстве — это самый высокий показатель в истории НХЛ. Ранее рекорд в 322 шайбы также принадлежал россиянину.

Отметим, что всего в регулярных чемпионатах Александр отметился 892 голами. Он отстаёт от снайперского рекорда легендарного Уэйна Гретцки (894) на две шайбы.

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