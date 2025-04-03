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Александр Овечкин обновил собственный рекорд по голам в большинстве в НХЛ

Александр Овечкин обновил собственный рекорд по голам в большинстве в НХЛ
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Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин забросил шайбу в большинстве во втором периоде матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Каролиной Харрикейнз», который проходит в эти минуты. Таким образом, 39-летний россиянин обновил личный рекорд по голам во время численного преимущества.

НХЛ — регулярный чемпионат
03 апреля 2025, четверг. 02:00 МСК
Каролина Харрикейнз
Роли
3-й период
5 : 1
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
1:0 Уокер – 06:14     2:0 Блейк (Холл, Гостисбер) – 10:11 (pp)     3:0 Джарвис (Гостисбер, Ахо) – 13:21 (pp)     4:0 Стэнковен (Рослович) – 29:27     4:1 Овечкин (Чикран, Строум) – 39:25 (pp)     5:1 Блейк (Джарвис) – 46:55 (pp)    

Таким образом, Овечкин забил свой 323-й гол в большинстве — это самый высокий показатель в истории НХЛ. Ранее рекорд в 322 шайбы также принадлежал россиянину.

Отметим, что всего в регулярных чемпионатах Александр отметился 892 голами. Он отстаёт от снайперского рекорда легендарного Уэйна Гретцки (894) на две шайбы.

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