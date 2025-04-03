Овечкин показал третью самую длинную личную бомбардирскую серию в текущем сезоне НХЛ

39-летний российский капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин, отличившийся заброшенной шайбой в гостевом матче регулярного чемпионата НХЛ с «Каролина Харрикейнз». Встреча проходит в эти минуты. Таким образом, Александр отметился голами в трёх матчах регулярки подряд.

Как сообщает пресс-служба столичного клуба, это третья самая длинная результативная серия Овечкина в текущем сезоне. Ранее у Александра была серия из пяти матчей с 30 октября по 7 ноября, а также две серии по четыре матча с заброшенными шайбами: с 18 ноября по 30 декабря (был перерыв из-за травмами между вторым и третьим матчем), а также с 31 января по 7 февраля.

На данный момент в активе Овечкина 892 гола в НХЛ. Он отстаёт от рекорда Уэйна Гретцки по заброшенным шайбам в регулярках на две шайбы.

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