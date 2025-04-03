Видео 892-й шайбы Овечкина в карьере в НХЛ
Поделиться
В эти минуты в Роли на стадионе «Леново Центр» проходит матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Каролина Харрикейнз» принимает «Вашингтон Кэпиталз».
НХЛ — регулярный чемпионат
03 апреля 2025, четверг. 02:00 МСК
Каролина Харрикейнз
Роли
3-й период
5 : 1
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
1:0 Уокер – 06:14 2:0 Блейк (Холл, Гостисбер) – 10:11 (pp) 3:0 Джарвис (Гостисбер, Ахо) – 13:21 (pp) 4:0 Стэнковен (Рослович) – 29:27 4:1 Овечкин (Чикран, Строум) – 39:25 (pp) 5:1 Блейк (Джарвис) – 46:55 (pp)
На момент написания новости проходит второй период. Счёт в матче 4:1 в пользу хозяев. В этой встрече российский нападающий столичного клуба Александр Овечкин забил свой 892-й гол в карьере в НХЛ.
Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.
Отметим, он сократил отставание от снайперского рекорда Уэйна Гретцки до двух шайб.
В нынешнем сезоне регулярного чемпионата Овечкин принял участие в 59 матчах, в которых записал в свой актив 39 голов и 27 результативных передач при коэффициенте полезности «+18».
Комментарии
- 3 апреля 2025
-
04:31
-
04:15
-
04:15
-
04:12
-
03:50
-
03:50
-
03:38
-
03:16
-
02:59
-
02:22
-
02:10
-
01:48
-
01:46
-
01:32
-
00:44
-
00:42
-
00:39
-
00:38
-
00:37
-
00:37
-
00:33
-
00:33
-
00:30
-
00:29
-
00:27
-
00:23
-
00:21
-
00:21
-
00:20
-
00:18
-
00:13
-
00:10
- 2 апреля 2025
-
23:54
-
23:50
-
23:45