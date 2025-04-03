Видео 892-й шайбы Овечкина в карьере в НХЛ

В эти минуты в Роли на стадионе «Леново Центр» проходит матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Каролина Харрикейнз» принимает «Вашингтон Кэпиталз».

На момент написания новости проходит второй период. Счёт в матче 4:1 в пользу хозяев. В этой встрече российский нападающий столичного клуба Александр Овечкин забил свой 892-й гол в карьере в НХЛ.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

Отметим, он сократил отставание от снайперского рекорда Уэйна Гретцки до двух шайб.

В нынешнем сезоне регулярного чемпионата Овечкин принял участие в 59 матчах, в которых записал в свой актив 39 голов и 27 результативных передач при коэффициенте полезности «+18».