Овечкин покорил достижение Гретцки по необычному показателю в НХЛ

В эти минуты в Роли на стадионе «Леново Центр» проходит матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Каролина Харрикейнз» принимает «Вашингтон Кэпиталз».

На момент написания новости проходит второй период. Счёт в матче 5:1 в пользу хозяев. В этой встрече российский нападающий столичного клуба Александр Овечкин забил гол на последней минуте второго периода.

Овечкин забил свой 99-й гол в карьере на последней минуте периода или овертайма, обойдя Уэйна Гретцки (98) и установив новый рекорд НХЛ по этому показателю, сообщается на официальном сайте лиги.

Отметим, также Овечкин сократил отставание от снайперского рекорда Уэйна Гретцки до двух шайб.