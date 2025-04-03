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Нью-Йорк Рейнджерс — Миннесота Уайлд, результат матча 3 апреля 2025, счёт 5:4 ОТ, регулярный чемпионат НХЛ 2024/2025

Три очка Панарина и 20 сейвов Шестёркина помогли «Рейнджерс» обыграть «Миннесоту»
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В ночь со 2 на 3 апреля мск на льду «Мэдисон Сквер Гарден» в американском Нью-Йорке завершился матч Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между клубами «Нью-Йорк Рейнджерс» и «Миннесота Уайлд», победу в котором в овертайме со счётом 5:4 одержали хозяева.

НХЛ — регулярный чемпионат
03 апреля 2025, четверг. 02:00 МСК
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
Окончен
5 : 4
ОТ
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
0:1 Нюквист (Юханссон, Цуккарелло) – 09:00 (pp)     1:1 Шнайдер (Вааканайнен, Панарин) – 12:45     1:2 Фэйбер (Юханссон, Годро) – 15:00     2:2 Миллер (Миллер, Борген) – 22:51     3:2 Крайдер – 27:21     3:3 Юханссон (Нюквист, Фэйбер) – 29:50 (sh)     4:3 Панарин – 38:56     4:4 Росси (Болди) – 40:22     5:4 Трочек (Панарин, Миллер) – 60:24    

В составе победителей голами отметились Брэйден Шнайдер, Винсент Трочек, К'Андре Миллер, Крис Крайдер, а также российский нападающий Артемий Панарин, в активе которого гол и две передачи. Голкипер Игорь Шестёркин завершил встречу с 20 сейвами.

У гостей забивали Густав Нюквист (1+1), Брок Фэйбер, Маркус Юханссон (1+2) и Марко Росси. Россиянин Яков Тренин результативными действиями в этом матче не отметился.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

В следующем матче «Рейнджерс» сыграют на выезде с «Нью-Джерси Дэвилз» 5 апреля. «Миннесота» встретится в гостях с «Нью-Йорк Айлендерс» также 5 апреля.

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