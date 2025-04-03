Три очка Панарина и 20 сейвов Шестёркина помогли «Рейнджерс» обыграть «Миннесоту»

В ночь со 2 на 3 апреля мск на льду «Мэдисон Сквер Гарден» в американском Нью-Йорке завершился матч Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между клубами «Нью-Йорк Рейнджерс» и «Миннесота Уайлд», победу в котором в овертайме со счётом 5:4 одержали хозяева.
В составе победителей голами отметились Брэйден Шнайдер, Винсент Трочек, К'Андре Миллер, Крис Крайдер, а также российский нападающий Артемий Панарин, в активе которого гол и две передачи. Голкипер Игорь Шестёркин завершил встречу с 20 сейвами.
У гостей забивали Густав Нюквист (1+1), Брок Фэйбер, Маркус Юханссон (1+2) и Марко Росси. Россиянин Яков Тренин результативными действиями в этом матче не отметился.
Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.
В следующем матче «Рейнджерс» сыграют на выезде с «Нью-Джерси Дэвилз» 5 апреля. «Миннесота» встретится в гостях с «Нью-Йорк Айлендерс» также 5 апреля.
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