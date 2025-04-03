Во время матча «Вашингтона» и «Каролины» произошла массовая драка среди игроков

В эти минуты в Роли на стадионе «Леново Центр» проходит матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Каролина Харрикейнз» принимает «Вашингтон Кэпиталз».

На момент написания новости проходит третий период Счёт в матче 5:1 в пользу хозяев. Во время матча между игроками «Вашингтона» и «Каролины» произошла массовая драка.

Напомним, одну из шайб в матче забросил российский нападающий Александр Овечкин.

«Вашингтон» возглавляет турнирную таблицу Восточной конференции, записав в свой актив 105 очка. «Каролина», в свою очередь, занимает второе место на Востоке, набрав 94 очка.

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