Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Во время матча «Вашингтона» и «Каролины» произошла массовая драка среди игроков

Во время матча «Вашингтона» и «Каролины» произошла массовая драка среди игроков
Комментарии

В эти минуты в Роли на стадионе «Леново Центр» проходит матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Каролина Харрикейнз» принимает «Вашингтон Кэпиталз».

НХЛ — регулярный чемпионат
03 апреля 2025, четверг. 02:00 МСК
Каролина Харрикейнз
Роли
Окончен
5 : 1
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
1:0 Уокер – 06:14     2:0 Блейк (Холл, Гостисбер) – 10:11 (pp)     3:0 Джарвис (Гостисбер, Ахо) – 13:21 (pp)     4:0 Стэнковен (Рослович) – 29:27     4:1 Овечкин (Чикран, Строум) – 39:25 (pp)     5:1 Блейк (Джарвис) – 46:55 (pp)    

На момент написания новости проходит третий период Счёт в матче 5:1 в пользу хозяев. Во время матча между игроками «Вашингтона» и «Каролины» произошла массовая драка.

Напомним, одну из шайб в матче забросил российский нападающий Александр Овечкин.

«Вашингтон» возглавляет турнирную таблицу Восточной конференции, записав в свой актив 105 очка. «Каролина», в свою очередь, занимает второе место на Востоке, набрав 94 очка.

Материалы по теме
Овечкин покорил достижение Гретцки по необычному показателю в НХЛ
Календарь НХЛ

Овечкин и Капризов вместе посетили суши-бар

Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android