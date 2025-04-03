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Александр Овечкин повторил достижение Дэйва Андрейчука в матчах с «Каролиной» в НХЛ

Александр Овечкин повторил достижение Дэйва Андрейчука в матчах с «Каролиной» в НХЛ
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39-летний форвард «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин забросил шайбу в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Каролиной Харрикейнз», который завершился недавно поражением столичной команды со счётом 1:5. Таким образом, 39-летний россиянин повторил достижение Дэйва Андрейчука в матчах с франшизой «Харрикейнз» / «Уэйлерс».

НХЛ — регулярный чемпионат
03 апреля 2025, четверг. 02:00 МСК
Каролина Харрикейнз
Роли
Окончен
5 : 1
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
1:0 Уокер – 06:14     2:0 Блейк (Холл, Гостисбер) – 10:11 (pp)     3:0 Джарвис (Гостисбер, Ахо) – 13:21 (pp)     4:0 Стэнковен (Рослович) – 29:27     4:1 Овечкин (Чикран, Строум) – 39:25 (pp)     5:1 Блейк (Джарвис) – 46:55 (pp)    

Как сообщает пресс-служба НХЛ, Овечкин забил 52-й гол в карьере в матчах с «Каролинойй» и сравнялся с Дэйвом Андрейчуком (52) по количеству голов против данной франшизы в истории НХЛ. Возглавляет рейтинг Мишель Гуле с 62 голами.

Всего за карьеру в НХЛ Александр отметился 892 голами. Он в двух шагах от повторения рекорда легендарного Уэйна Гретцки (894) среди снайперов в регулярках.

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