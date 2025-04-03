Александр Овечкин повторил достижение Дэйва Андрейчука в матчах с «Каролиной» в НХЛ

39-летний форвард «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин забросил шайбу в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Каролиной Харрикейнз», который завершился недавно поражением столичной команды со счётом 1:5. Таким образом, 39-летний россиянин повторил достижение Дэйва Андрейчука в матчах с франшизой «Харрикейнз» / «Уэйлерс».

Как сообщает пресс-служба НХЛ, Овечкин забил 52-й гол в карьере в матчах с «Каролинойй» и сравнялся с Дэйвом Андрейчуком (52) по количеству голов против данной франшизы в истории НХЛ. Возглавляет рейтинг Мишель Гуле с 62 голами.

Всего за карьеру в НХЛ Александр отметился 892 голами. Он в двух шагах от повторения рекорда легендарного Уэйна Гретцки (894) среди снайперов в регулярках.

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