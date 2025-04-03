Гол Овечкина не спас «Вашингтон» от крупного поражения в матче с «Каролиной»

Завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Каролина Харрикейнз» принимал «Вашингтон Кэпиталз». Встреча прошла минуты в Роли на стадионе «Леново Центр» и завершилась победой хозяев со счётом 5:1.

В составе победителей забивали Шон Уокер, Джексон Блейк (дважды), Сет Джарвис и Логан Стэнковен. Российский защитник Дмитрий Орлов и нападающий Андрей Свечников не отметились результативными действиями.

Единственный гол за «Вашингтон» забил российский нападающий Александр Овечкин.

«Вашингтон» потерпел четвёртое поражение за последние пять матчей. «Каролина» одержала третью победу подряд.