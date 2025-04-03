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Каролина – Вашингтон, результат матча 3 апреля 2025, счет 5:1, регулярный чемпионат НХЛ 2024/2025

Гол Овечкина не спас «Вашингтон» от крупного поражения в матче с «Каролиной»
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Завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Каролина Харрикейнз» принимал «Вашингтон Кэпиталз». Встреча прошла минуты в Роли на стадионе «Леново Центр» и завершилась победой хозяев со счётом 5:1.

НХЛ — регулярный чемпионат
03 апреля 2025, четверг. 02:00 МСК
Каролина Харрикейнз
Роли
Окончен
5 : 1
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
1:0 Уокер – 06:14     2:0 Блейк (Холл, Гостисбер) – 10:11 (pp)     3:0 Джарвис (Гостисбер, Ахо) – 13:21 (pp)     4:0 Стэнковен (Рослович) – 29:27     4:1 Овечкин (Чикран, Строум) – 39:25 (pp)     5:1 Блейк (Джарвис) – 46:55 (pp)    

В составе победителей забивали Шон Уокер, Джексон Блейк (дважды), Сет Джарвис и Логан Стэнковен. Российский защитник Дмитрий Орлов и нападающий Андрей Свечников не отметились результативными действиями.

Единственный гол за «Вашингтон» забил российский нападающий Александр Овечкин.

«Вашингтон» потерпел четвёртое поражение за последние пять матчей. «Каролина» одержала третью победу подряд.

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