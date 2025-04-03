Александр Овечкин почти побил рекорд Уэйна Гретцки: осталось два гола до рекорда

Российский нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин отметился заброшенной шайбой в выездном матче регулярного чемпионата НХЛ с «Каролиной Харрикейнз». Игра, проходившая на арене «Леново Центр» в Роли (США, штат Северная Каролина), завершилась победой «Харрикейнз» со счётом 5:1, на счету 39-летнего капитана единственный гол его команды.

Таким образом, Овечкин сократил отставание от снайперского рекорда канадца Уэйна Гретцки (894) в регулярных сезонах НХЛ до двух шайб.

В текущем сезоне на счету российского форварда 39 заброшенных шайб и 27 результативных передач в 59 матчах. Всего за карьеру в НХЛ он принял участие в 1485 матчах, забив 892 гола и выполнив 724 результативных паса.

Видео: Овечкин и Капризов вместе посетили суши-бар