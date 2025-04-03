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Александр Овечкин почти побил рекорд Уэйна Гретцки: осталось два гола до рекорда

Александр Овечкин почти побил рекорд Уэйна Гретцки: осталось два гола до рекорда
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Российский нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин отметился заброшенной шайбой в выездном матче регулярного чемпионата НХЛ с «Каролиной Харрикейнз». Игра, проходившая на арене «Леново Центр» в Роли (США, штат Северная Каролина), завершилась победой «Харрикейнз» со счётом 5:1, на счету 39-летнего капитана единственный гол его команды.

НХЛ — регулярный чемпионат
03 апреля 2025, четверг. 02:00 МСК
Каролина Харрикейнз
Роли
Окончен
5 : 1
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
1:0 Уокер – 06:14     2:0 Блейк (Холл, Гостисбер) – 10:11 (pp)     3:0 Джарвис (Гостисбер, Ахо) – 13:21 (pp)     4:0 Стэнковен (Рослович) – 29:27     4:1 Овечкин (Чикран, Строум) – 39:25 (pp)     5:1 Блейк (Джарвис) – 46:55 (pp)    

Таким образом, Овечкин сократил отставание от снайперского рекорда канадца Уэйна Гретцки (894) в регулярных сезонах НХЛ до двух шайб.

В текущем сезоне на счету российского форварда 39 заброшенных шайб и 27 результативных передач в 59 матчах. Всего за карьеру в НХЛ он принял участие в 1485 матчах, забив 892 гола и выполнив 724 результативных паса.

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