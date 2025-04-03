Стала известна пятая команда НХЛ, досрочно вышедшая в плей-офф
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Хоккейный клуб «Каролина Харрикейнз» досрочно гарантировал себе место в плей-офф Национальной хоккейной лиги после победы в матче с «Вашингтон Кэпиталз» (5:1). Об этом сообщает пресс-служба клуба.
НХЛ — регулярный чемпионат
03 апреля 2025, четверг. 02:00 МСК
Каролина Харрикейнз
Роли
Окончен
5 : 1
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
1:0 Уокер – 06:14 2:0 Блейк (Холл, Гостисбер) – 10:11 (pp) 3:0 Джарвис (Гостисбер, Ахо) – 13:21 (pp) 4:0 Стэнковен (Рослович) – 29:27 4:1 Овечкин (Чикран, Строум) – 39:25 (pp) 5:1 Блейк (Джарвис) – 46:55 (pp)
По информации пресс-служба лиги, клуб выходит в плей-офф уже в седьмой раз подряд, начиная с 2019 года. В общей таблице НХЛ «Каролина» занимает пятое место, среди команд Восточной конференции «Харрикенз» находится на второй строчке, уступая только «Вашингтону».
Напомним, ранее в плей-офф НХЛ уже вышли «Виннипег Джетс», «Даллас Старз» и «Вегас Голден Найтс» на Западе, а также «Вашингтон Кэпиталз» на Востоке.
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