Стала известна пятая команда НХЛ, досрочно вышедшая в плей-офф

Хоккейный клуб «Каролина Харрикейнз» досрочно гарантировал себе место в плей-офф Национальной хоккейной лиги после победы в матче с «Вашингтон Кэпиталз» (5:1). Об этом сообщает пресс-служба клуба.

По информации пресс-служба лиги, клуб выходит в плей-офф уже в седьмой раз подряд, начиная с 2019 года. В общей таблице НХЛ «Каролина» занимает пятое место, среди команд Восточной конференции «Харрикенз» находится на второй строчке, уступая только «Вашингтону».

Напомним, ранее в плей-офф НХЛ уже вышли «Виннипег Джетс», «Даллас Старз» и «Вегас Голден Найтс» на Западе, а также «Вашингтон Кэпиталз» на Востоке.