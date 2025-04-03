«Торонто» обыграл «Флориду» и вышел в плей-офф, у Бобровского 23 сейва

В ночь со 2 на 3 апреля мск на льду «Скоушабэнк-Арены» в канадском Торонто завершился матч регулярного чемпионата НХЛ между клубами «Торонто Мэйпл Лифс» и «Флорида Пантерз». Хозяева площадки одержали победу со счётом 3:2 и гарантировали себе участие в плей-офф.

Ворота гостей защищал российский голкипер Сергей Бобровский, который отразил 23 из 26 бросков в створ (88,46%). Шайбы «Пантерз» на счету Густава Форслинга и Сэма Райнхарта, у «Мэйпл Лифс» отличились Джон Таварес, Митчелл Марнер и Мэтт Нис.

Эта победа позволила занимающему третью строчку в таблице Восточной конференции «Торонто» набрать 96 очков в 75 матчах и гарантировать себе участие в плей-офф НХЛ. В активе «Флориды» 92 очка в 75 матчах и пятое место на Востоке.

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