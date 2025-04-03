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Торонто Мэйпл Лифс — Флорида Пантерз, результат матча 3 апреля 2025, счет 3:2, НХЛ 2024-2025

«Торонто» обыграл «Флориду» и вышел в плей-офф, у Бобровского 23 сейва
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В ночь со 2 на 3 апреля мск на льду «Скоушабэнк-Арены» в канадском Торонто завершился матч регулярного чемпионата НХЛ между клубами «Торонто Мэйпл Лифс» и «Флорида Пантерз». Хозяева площадки одержали победу со счётом 3:2 и гарантировали себе участие в плей-офф.

НХЛ — регулярный чемпионат
03 апреля 2025, четверг. 02:30 МСК
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
Окончен
3 : 2
Флорида Пантерз
Санрайз
0:1 Форслинг (Райнхарт, Беннетт) – 21:03     1:1 Таварес (Нюландер) – 31:31     2:1 Марнер (Мэттьюс, Нис) – 50:50     3:1 Нис (Марнер, Маккейб) – 55:09     3:2 Райнхарт (Самоскевич, Джонс) – 57:22 (pp)    

Ворота гостей защищал российский голкипер Сергей Бобровский, который отразил 23 из 26 бросков в створ (88,46%). Шайбы «Пантерз» на счету Густава Форслинга и Сэма Райнхарта, у «Мэйпл Лифс» отличились Джон Таварес, Митчелл Марнер и Мэтт Нис.

Эта победа позволила занимающему третью строчку в таблице Восточной конференции «Торонто» набрать 96 очков в 75 матчах и гарантировать себе участие в плей-офф НХЛ. В активе «Флориды» 92 очка в 75 матчах и пятое место на Востоке.

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.

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