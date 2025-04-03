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В НХЛ обновили дату, когда Овечкин может побить рекорд Гретцки

В НХЛ обновили дату, когда Овечкин может побить рекорд Гретцки
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Пресс-служба Национальной хоккейной лиги после матча между «Каролиной Харрикейнз» и «Вашингтон Кэпиталз» (5:1) назвала новую дату, когда российский нападающий команды Александр Овечкин побьёт легендарный рекорд Уэйна Гретцки по заброшенным шайбам в регулярных чемпионатах. Александр в этой встрече забил гол.

НХЛ — регулярный чемпионат
03 апреля 2025, четверг. 02:00 МСК
Каролина Харрикейнз
Роли
Окончен
5 : 1
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
1:0 Уокер – 06:14     2:0 Блейк (Холл, Гостисбер) – 10:11 (pp)     3:0 Джарвис (Гостисбер, Ахо) – 13:21 (pp)     4:0 Стэнковен (Рослович) – 29:27     4:1 Овечкин (Чикран, Строум) – 39:25 (pp)     5:1 Блейк (Джарвис) – 46:55 (pp)    

Александр Овечкин забивает в среднем 0,66 гола за игру в этом сезоне и 0,60 гола за карьеру в НХЛ. Это означает, что 39-летний хоккеист может обойти рекорд легендарного Уэйна Гретцки уже в домашнем матче с «Коламбус Блю Джекетс», который пройдёт 14 апреля по московскому времени.

Отмечается, что средний показатель Овечкина за карьеру, равный 0,60, также позволяет ему побить рекорд в тот же день.

Напомним, до повторения рекорда Овечкину осталось забросить всего две шайбы.

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