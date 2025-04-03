В НХЛ обновили дату, когда Овечкин может побить рекорд Гретцки

Пресс-служба Национальной хоккейной лиги после матча между «Каролиной Харрикейнз» и «Вашингтон Кэпиталз» (5:1) назвала новую дату, когда российский нападающий команды Александр Овечкин побьёт легендарный рекорд Уэйна Гретцки по заброшенным шайбам в регулярных чемпионатах. Александр в этой встрече забил гол.

Александр Овечкин забивает в среднем 0,66 гола за игру в этом сезоне и 0,60 гола за карьеру в НХЛ. Это означает, что 39-летний хоккеист может обойти рекорд легендарного Уэйна Гретцки уже в домашнем матче с «Коламбус Блю Джекетс», который пройдёт 14 апреля по московскому времени.

Отмечается, что средний показатель Овечкина за карьеру, равный 0,60, также позволяет ему побить рекорд в тот же день.

Напомним, до повторения рекорда Овечкину осталось забросить всего две шайбы.