В НХЛ обновили дату, когда Овечкин может побить рекорд Гретцки

Пресс-служба Национальной хоккейной лиги после матча между «Каролиной Харрикейнз» и «Вашингтон Кэпиталз» (5:1) назвала новую дату, когда российский нападающий команды Александр Овечкин побьёт легендарный рекорд Уэйна Гретцки по заброшенным шайбам в регулярных чемпионатах. Александр в этой встрече забил гол.
Александр Овечкин забивает в среднем 0,66 гола за игру в этом сезоне и 0,60 гола за карьеру в НХЛ. Это означает, что 39-летний хоккеист может обойти рекорд легендарного Уэйна Гретцки уже в домашнем матче с «Коламбус Блю Джекетс», который пройдёт 14 апреля по московскому времени.
Отмечается, что средний показатель Овечкина за карьеру, равный 0,60, также позволяет ему побить рекорд в тот же день.
Напомним, до повторения рекорда Овечкину осталось забросить всего две шайбы.
- 3 апреля 2025
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