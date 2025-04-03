«Вашингтон» отреагировал на 892-й гол Александра Овечкина в регулярках НХЛ

Пресс-служба хоккейного клуба «Вашингтон Кэпиталз» прокомментировал 892-й гол своего российского нападающего Александра Овечкина. Форвард забил в матче с «Каролиной Харрикейнз», встреча завершилась поражением столичной команды со счётом 1:5.

«Большой человек, играющий в большинстве!

39 голов в 39 лет!

Два (ДВА!!!) гола до Великого рекорда!» — написала пресс-служба клуба в социальной сети Х (ранее Twitter).

Пресс-служба опубликовала несколько постов поле гола россиянина. А после выложила фото Ови, подписав его эмодзи козла.

Фото: Пресс-служба «Вашингтона»

Всего за карьеру в НХЛ российский форвард отметился 892 голами. Он в двух шагах от повторения рекорда легендарного Уэйна Гретцки (894) среди снайперов в регулярках.