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«Вашингтон» отреагировал на 892-й гол Александра Овечкина в регулярках НХЛ

«Вашингтон» отреагировал на 892-й гол Александра Овечкина в регулярках НХЛ
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Пресс-служба хоккейного клуба «Вашингтон Кэпиталз» прокомментировал 892-й гол своего российского нападающего Александра Овечкина. Форвард забил в матче с «Каролиной Харрикейнз», встреча завершилась поражением столичной команды со счётом 1:5.

НХЛ — регулярный чемпионат
03 апреля 2025, четверг. 02:00 МСК
Каролина Харрикейнз
Роли
Окончен
5 : 1
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
1:0 Уокер – 06:14     2:0 Блейк (Холл, Гостисбер) – 10:11 (pp)     3:0 Джарвис (Гостисбер, Ахо) – 13:21 (pp)     4:0 Стэнковен (Рослович) – 29:27     4:1 Овечкин (Чикран, Строум) – 39:25 (pp)     5:1 Блейк (Джарвис) – 46:55 (pp)    

«Большой человек, играющий в большинстве!
39 голов в 39 лет!
Два (ДВА!!!) гола до Великого рекорда!» — написала пресс-служба клуба в социальной сети Х (ранее Twitter).

Пресс-служба опубликовала несколько постов поле гола россиянина. А после выложила фото Ови, подписав его эмодзи козла.

Фото: Пресс-служба «Вашингтона»

Всего за карьеру в НХЛ российский форвард отметился 892 голами. Он в двух шагах от повторения рекорда легендарного Уэйна Гретцки (894) среди снайперов в регулярках.

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