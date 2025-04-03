39-летний Овечкин оторвался от Уилсона в гонке лучших снайперов «Вашингтона» на семь шайб
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39-летний капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин продолжает лидировать в клубной гонке снайперов текущего сезона. В выездной встрече регулярного чемпионата НХЛ с «Каролиной Харрикейнз» (1:5) российский хоккеист отметился заброшенной шайбой, ставшей для него 39-й в сезоне, и увеличил до семи голов преимущество над своим ближайшим преследователем Томом Уилсоном (32 шайбы).
НХЛ — регулярный чемпионат
03 апреля 2025, четверг. 02:00 МСК
Каролина Харрикейнз
Роли
Окончен
5 : 1
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
1:0 Уокер – 06:14 2:0 Блейк (Холл, Гостисбер) – 10:11 (pp) 3:0 Джарвис (Гостисбер, Ахо) – 13:21 (pp) 4:0 Стэнковен (Рослович) – 29:27 4:1 Овечкин (Чикран, Строум) – 39:25 (pp) 5:1 Блейк (Джарвис) – 46:55 (pp)
Третьим в снайперской гонке «Кэпиталз» является белорусский нападающий Алексей Протас — на его счету осталось 30 голов. В топ-5 входят также Коннор Макмайкл (25 шайб) и Дилан Строум (24 шайбы).
Видео: Сотрудник «Вашингтона» помечает клюшку Овечкина
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