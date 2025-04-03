39-летний Овечкин оторвался от Уилсона в гонке лучших снайперов «Вашингтона» на семь шайб

39-летний капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин продолжает лидировать в клубной гонке снайперов текущего сезона. В выездной встрече регулярного чемпионата НХЛ с «Каролиной Харрикейнз» (1:5) российский хоккеист отметился заброшенной шайбой, ставшей для него 39-й в сезоне, и увеличил до семи голов преимущество над своим ближайшим преследователем Томом Уилсоном (32 шайбы).

Третьим в снайперской гонке «Кэпиталз» является белорусский нападающий Алексей Протас — на его счету осталось 30 голов. В топ-5 входят также Коннор Макмайкл (25 шайб) и Дилан Строум (24 шайбы).

Видео: Сотрудник «Вашингтона» помечает клюшку Овечкина