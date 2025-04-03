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«Виннипег» опередил «Вашингтон» по потерянным очкам в гонке за Президентский кубок

«Виннипег» опередил «Вашингтон» по потерянным очкам в гонке за Президентский кубок
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«Виннипег Джетс» опередил «Вашингтон Кэпиталз» по потерянным очкам во главе сводной таблицы НХЛ после выездного поражения «столичных» от «Каролины Харрикейнз» (1:5).

НХЛ — регулярный чемпионат
03 апреля 2025, четверг. 02:00 МСК
Каролина Харрикейнз
Роли
Окончен
5 : 1
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
1:0 Уокер – 06:14     2:0 Блейк (Холл, Гостисбер) – 10:11 (pp)     3:0 Джарвис (Гостисбер, Ахо) – 13:21 (pp)     4:0 Стэнковен (Рослович) – 29:27     4:1 Овечкин (Чикран, Строум) – 39:25 (pp)     5:1 Блейк (Джарвис) – 46:55 (pp)    

Теперь у обоих лидеров конференций по 75 сыгранных матчей, при этом возглавляющий Запад «Виннипег» набрал 106 очков, в активе лидирующего на Востоке «Вашингтона» осталось 105 очков.

Ближайшими преследователями «Джетс» и «Кэпиталз» в гоке за Президентский кубок (приз за лучшие показатели в турнирной таблице регулярного сезона) являются клубы Западной конференции «Даллас Старз» (102 очка в 74 матчах) и «Вегас Голден Найтс» (98 очков в 74 матчах).

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