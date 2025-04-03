«Виннипег» опередил «Вашингтон» по потерянным очкам в гонке за Президентский кубок

«Виннипег Джетс» опередил «Вашингтон Кэпиталз» по потерянным очкам во главе сводной таблицы НХЛ после выездного поражения «столичных» от «Каролины Харрикейнз» (1:5).

Теперь у обоих лидеров конференций по 75 сыгранных матчей, при этом возглавляющий Запад «Виннипег» набрал 106 очков, в активе лидирующего на Востоке «Вашингтона» осталось 105 очков.

Ближайшими преследователями «Джетс» и «Кэпиталз» в гоке за Президентский кубок (приз за лучшие показатели в турнирной таблице регулярного сезона) являются клубы Западной конференции «Даллас Старз» (102 очка в 74 матчах) и «Вегас Голден Найтс» (98 очков в 74 матчах).

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