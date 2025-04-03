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Овечкин сохранил отрыв от Панарина в гонке российских снайперов НХЛ. Кучеров — третий

Овечкин сохранил отрыв от Панарина в гонке российских снайперов НХЛ. Кучеров — третий
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Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин забросил 892-ю шайбу за карьеру в Национальной хоккейной лиге. Форвард сделал это в матче регулярного чемпионата с «Коламбус Блю Джекетс» (1:5), сохранив свою позицию в списке лучших российских снайперов регулярки.

НХЛ — регулярный чемпионат
03 апреля 2025, четверг. 02:00 МСК
Каролина Харрикейнз
Роли
Окончен
5 : 1
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
1:0 Уокер – 06:14     2:0 Блейк (Холл, Гостисбер) – 10:11 (pp)     3:0 Джарвис (Гостисбер, Ахо) – 13:21 (pp)     4:0 Стэнковен (Рослович) – 29:27     4:1 Овечкин (Чикран, Строум) – 39:25 (pp)     5:1 Блейк (Джарвис) – 46:55 (pp)    

После данного матча в текущем сезоне на счету Овечкина стало 39 голов, он продолжает возглавлять список лучших снайперов среди российских хоккеистов. Благодаря данному голу Александр сохранил свой отрыв от идущего за ним на второй строчке Артемия Панарина (34) из «Нью-Йорк Рейнджерс» до пяти шайб и увеличил отрыв от идущего третьим Никиты Кучерова из «Тампа-Бэй Лайтнинг» до шести голов. На счету 30-летнего форварда «молний» 33 шайбы.

Далее следует нападающий Павел Дорофеев из «Вегас Голден Найтс». На его счету 32 шайбы. Нападающий «Коламбус Бою Джекетс» Кирилл Марченко забил, на данный момент, 31 гол.

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