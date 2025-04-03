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Две передачи Ничушкина помогли «Колорадо» победить по буллитам «Чикаго». У Михеева — гол

Две передачи Ничушкина помогли «Колорадо» победить по буллитам «Чикаго». У Михеева — гол
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В ночь со 2 на 3 апреля мск на льду «Юнайтед-центра» в Чикаго (США) завершился матч Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между клубами «Чикаго Блэкхоукс» и «Колорадо Эвеланш». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 3:2 в серии послематчевых бросков.

НХЛ — регулярный чемпионат
03 апреля 2025, четверг. 04:30 МСК
Чикаго Блэкхоукс
Чикаго
Окончен
2 : 3
Б
Колорадо Эвеланш
Денвер
1:0 Михеев – 14:39 (sh)     2:0 Мёрфи (Бедард, Дель Мастро) – 28:17     2:1 Макар (Маккиннон, Ничушкин) – 49:17     2:2 Нечас (Макар, Ничушкин) – 59:49     2:3 Лехконен – 65:00    

В составе победителей голом отметился американский защитник Коннор Мёрфи. Также на счету россиянина Ильи Михеева победная шайба в этой встрече.

В составе «Колорадо» заброшенными шайбами отметились канадский защитник Кейл Макар и чешский нападающий Мартин Нечас. Российский форвард Валерий Ничушкин отличился результативной передачей. Победный буллит на счету финского нападающего Арттури Лехконена.

«Чикаго» начнёт выездную серию и следующий матч проведёт с лидером Востока — «Вашингтон Кэпиталз» — 5 апреля. «Колорадо» на выезде сыграет с «Коламбус Блю Джекетс» 4 апреля.

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