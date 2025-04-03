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Две передачи Ничушкина помогли «Колорадо» победить по буллитам «Чикаго». У Михеева — гол

В ночь со 2 на 3 апреля мск на льду «Юнайтед-центра» в Чикаго (США) завершился матч Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между клубами «Чикаго Блэкхоукс» и «Колорадо Эвеланш». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 3:2 в серии послематчевых бросков.

В составе победителей голом отметился американский защитник Коннор Мёрфи. Также на счету россиянина Ильи Михеева победная шайба в этой встрече.

В составе «Колорадо» заброшенными шайбами отметились канадский защитник Кейл Макар и чешский нападающий Мартин Нечас. Российский форвард Валерий Ничушкин отличился результативной передачей. Победный буллит на счету финского нападающего Арттури Лехконена.

«Чикаго» начнёт выездную серию и следующий матч проведёт с лидером Востока — «Вашингтон Кэпиталз» — 5 апреля. «Колорадо» на выезде сыграет с «Коламбус Блю Джекетс» 4 апреля.