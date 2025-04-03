Маккиннон догнал Кучерова в гонке лучших бомбардиров НХЛ
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Канадский форвард «Колорадо Эвеланш» Натан Маккиннон догнал российского нападающего «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никиту Кучерова. В матче «Колорадо» с «Чикаго Блэкхоукс» канадец отличился результативной передачей. Напомним, встреча завершилась победой команды из Колорадо со счётом 3:2 в серии послематчевых бросков.
НХЛ — регулярный чемпионат
03 апреля 2025, четверг. 04:30 МСК
Чикаго Блэкхоукс
Чикаго
Окончен
2 : 3
Б
Колорадо Эвеланш
Денвер
1:0 Михеев – 14:39 (sh) 2:0 Мёрфи (Бедард, Дель Мастро) – 28:17 2:1 Макар (Маккиннон, Ничушкин) – 49:17 2:2 Нечас (Макар, Ничушкин) – 59:49 2:3 Лехконен – 65:00
Таким образом, в активе обоих игроков по 111 очков в текущем сезоне. На третьей строчке располагается форвард «Эдмонтон Ойлерз» Леон Драйзайтль. Немец забил 52 гола и оформил 53 результативные передачи — в общей сложности у него 105 очков.
Следующий матч «Колорадо» проведёт на выезде с «Коламбус Блю Джекетс» 4 апреля.
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