Маккиннон догнал Кучерова в гонке лучших бомбардиров НХЛ

Канадский форвард «Колорадо Эвеланш» Натан Маккиннон догнал российского нападающего «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никиту Кучерова. В матче «Колорадо» с «Чикаго Блэкхоукс» канадец отличился результативной передачей. Напомним, встреча завершилась победой команды из Колорадо со счётом 3:2 в серии послематчевых бросков.

Таким образом, в активе обоих игроков по 111 очков в текущем сезоне. На третьей строчке располагается форвард «Эдмонтон Ойлерз» Леон Драйзайтль. Немец забил 52 гола и оформил 53 результативные передачи — в общей сложности у него 105 очков.

Следующий матч «Колорадо» проведёт на выезде с «Коламбус Блю Джекетс» 4 апреля.