Александр Овечкин повторил снайперский рекорд Горди Хоу для 39-летних игроков

Российский капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин повторил рекорд НХЛ по количеству заброшенных шайб за один регулярный чемпионат среди игроков в возрасте 39 лет, принадлежащий Горди Хоу.

В выездном матче с «Каролиной Харрикейнз» (1:5) 39-летний Овечкин, отметивший день рождения 17 сентября (до начала регулярного чемпионата НХЛ), записал на свой счёт 39-ю заброшенную шайбу в текущем сезоне. Такое же количество голов 39-летний Горди Хоу забил в регулярном сезоне — 1967/1968.

При этом в распоряжении Овечкина имеется ещё семь матчей текущей регулярки, чтобы побить снайперский рекорд Горди Хоу среди 39-летних, для чего ему достаточно забросить одну шайбу.

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