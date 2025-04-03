Александр Овечкин повторил снайперский рекорд Горди Хоу для 39-летних игроков
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Российский капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин повторил рекорд НХЛ по количеству заброшенных шайб за один регулярный чемпионат среди игроков в возрасте 39 лет, принадлежащий Горди Хоу.
НХЛ — регулярный чемпионат
03 апреля 2025, четверг. 02:00 МСК
Каролина Харрикейнз
Роли
Окончен
5 : 1
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
1:0 Уокер – 06:14 2:0 Блейк (Холл, Гостисбер) – 10:11 (pp) 3:0 Джарвис (Гостисбер, Ахо) – 13:21 (pp) 4:0 Стэнковен (Рослович) – 29:27 4:1 Овечкин (Чикран, Строум) – 39:25 (pp) 5:1 Блейк (Джарвис) – 46:55 (pp)
В выездном матче с «Каролиной Харрикейнз» (1:5) 39-летний Овечкин, отметивший день рождения 17 сентября (до начала регулярного чемпионата НХЛ), записал на свой счёт 39-ю заброшенную шайбу в текущем сезоне. Такое же количество голов 39-летний Горди Хоу забил в регулярном сезоне — 1967/1968.
При этом в распоряжении Овечкина имеется ещё семь матчей текущей регулярки, чтобы побить снайперский рекорд Горди Хоу среди 39-летних, для чего ему достаточно забросить одну шайбу.
Видео: Овечкин с семьёй устроил фотосессию с трофеями
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