Овечкин — в 2 голах от Гретцки, «Барселона» вышла в финал Кубка Испании. Главное к утру

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин отметился заброшенной шайбой в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с «Каролиной Харрикейнз», которая стала 892-й в карьере, тем самым он сократил отставание от рекорда Уэйна Гретцки до двух шайб, в ответном матче 1/2 финала Кубка Испании каталонская «Барселона» обыграла мадридский «Атлетико» и вышла в финал, «Локомотив» стал первым участником 1/4 финала плей-офф КХЛ, обыграв «Торпедо» в серии со счётом 4-0.