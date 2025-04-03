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Овечкин — в 2 голах от Гретцки, «Барселона» вышла в финал Кубка Испании. Главное к утру

Овечкин — в 2 голах от Гретцки, «Барселона» вышла в финал Кубка Испании. Главное к утру
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Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин отметился заброшенной шайбой в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с «Каролиной Харрикейнз», которая стала 892-й в карьере, тем самым он сократил отставание от рекорда Уэйна Гретцки до двух шайб, в ответном матче 1/2 финала Кубка Испании каталонская «Барселона» обыграла мадридский «Атлетико» и вышла в финал, «Локомотив» стал первым участником 1/4 финала плей-офф КХЛ, обыграв «Торпедо» в серии со счётом 4-0.

  1. Александр Овечкин сократил отставание от рекорда Уэйна Гретцки до двух шайб.
  2. «Барселона» минимально обыграла мадридский «Атлетико» и вышла в финал Кубка Испании.
  3. «Локомотив» обыграл «Торпедо» в серии 4-0 и стал первым участником 1/4 финала плей-офф КХЛ.
  4. Дабл-дабл Энтони Дэвиса помог «Далласу» победить «Атланту» в НБА.
  5. «Динамо» обыграло СКА во втором овертайме и повело в серии со счётом 3-1.
  6. «Милан» и «Интер» не смогли выявить победителя в первом полуфинальном матче Кубка Италии.
  7. Три очка Панарина и 20 сейвов Шестёркина помогли «Рейнджерс» обыграть «Миннесоту».
  8. Александр Овечкин повторил снайперский рекорд Горди Хоу для 39-летних игроков.
  9. Кудерметова и Хаоцин сыграют против Шнайдер и Стирнс в четвертьфинале турнира в Чарльстоне.
  10. Гол Овечкина не спас «Вашингтон» от крупного поражения в матче с «Каролиной».
  11. «Ливерпуль» одержал минимальную победу в дерби с «Эвертоном» в 30-м туре АПЛ.
  12. ЦСКА победил «Самару» с разгромным счётом в рамках Единой лиги.
  13. Гол Грилиша помог «Манчестер Сити» обыграть «Лестер» в матче 30-го тура АПЛ.
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