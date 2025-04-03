Овечкин — в 2 голах от Гретцки, «Барселона» вышла в финал Кубка Испании. Главное к утру
Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин отметился заброшенной шайбой в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с «Каролиной Харрикейнз», которая стала 892-й в карьере, тем самым он сократил отставание от рекорда Уэйна Гретцки до двух шайб, в ответном матче 1/2 финала Кубка Испании каталонская «Барселона» обыграла мадридский «Атлетико» и вышла в финал, «Локомотив» стал первым участником 1/4 финала плей-офф КХЛ, обыграв «Торпедо» в серии со счётом 4-0.
- Александр Овечкин сократил отставание от рекорда Уэйна Гретцки до двух шайб.
- «Барселона» минимально обыграла мадридский «Атлетико» и вышла в финал Кубка Испании.
- «Локомотив» обыграл «Торпедо» в серии 4-0 и стал первым участником 1/4 финала плей-офф КХЛ.
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