НХЛ, регулярный чемпионат — 2024/2025: результаты на 3 апреля

3 апреля в Национальной хоккейной лиге завершился очередной игровой день. В рамках регулярного чемпионата команды провели пять матчей. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами встреч.

Завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Каролина Харрикейнз» принимал «Вашингтон Кэпиталз». Встреча прошла минуты в Роли на стадионе «Леново Центр» и завершилась победой хозяев со счётом 5:1. Капитан столичной команды ещё на один гол сократил своё отставание от снайперского рекорда Уэйна Гретцки, на счету которого 894 гола. Теперь отставание Александра Овечкина от рекорда Гретцки составляет две шайбы.