НХЛ, регулярный чемпионат — 2024/2025: результаты на 3 апреля
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3 апреля в Национальной хоккейной лиге завершился очередной игровой день. В рамках регулярного чемпионата команды провели пять матчей. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами встреч.
НХЛ — регулярный чемпионат
03 апреля 2025, четверг. 02:00 МСК
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
Окончен
5 : 4
ОТ
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
0:1 Нюквист (Юханссон, Цуккарелло) – 09:00 (pp) 1:1 Шнайдер (Вааканайнен, Панарин) – 12:45 1:2 Фэйбер (Юханссон, Годро) – 15:00 2:2 Миллер (Миллер, Борген) – 22:51 3:2 Крайдер – 27:21 3:3 Юханссон (Нюквист, Фэйбер) – 29:50 (sh) 4:3 Панарин – 38:56 4:4 Росси (Болди) – 40:22 5:4 Трочек (Панарин, Миллер) – 60:24
Завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Каролина Харрикейнз» принимал «Вашингтон Кэпиталз». Встреча прошла минуты в Роли на стадионе «Леново Центр» и завершилась победой хозяев со счётом 5:1. Капитан столичной команды ещё на один гол сократил своё отставание от снайперского рекорда Уэйна Гретцки, на счету которого 894 гола. Теперь отставание Александра Овечкина от рекорда Гретцки составляет две шайбы.
НХЛ — регулярный чемпионат
03 апреля 2025, четверг. 02:00 МСК
Каролина Харрикейнз
Роли
Окончен
5 : 1
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
1:0 Уокер – 06:14 2:0 Блейк (Холл, Гостисбер) – 10:11 (pp) 3:0 Джарвис (Гостисбер, Ахо) – 13:21 (pp) 4:0 Стэнковен (Рослович) – 29:27 4:1 Овечкин (Чикран, Строум) – 39:25 (pp) 5:1 Блейк (Джарвис) – 46:55 (pp)
НХЛ — регулярный чемпионат
03 апреля 2025, четверг. 02:30 МСК
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
Окончен
3 : 2
Флорида Пантерз
Санрайз
0:1 Форслинг (Райнхарт, Беннетт) – 21:03 1:1 Таварес (Нюландер) – 31:31 2:1 Марнер (Мэттьюс, Нис) – 50:50 3:1 Нис (Марнер, Маккейб) – 55:09 3:2 Райнхарт (Самоскевич, Джонс) – 57:22 (pp)
НХЛ — регулярный чемпионат
03 апреля 2025, четверг. 04:30 МСК
Чикаго Блэкхоукс
Чикаго
Окончен
2 : 3
Б
Колорадо Эвеланш
Денвер
1:0 Михеев – 14:39 (sh) 2:0 Мёрфи (Бедард, Дель Мастро) – 28:17 2:1 Макар (Маккиннон, Ничушкин) – 49:17 2:2 Нечас (Макар, Ничушкин) – 59:49 2:3 Лехконен – 65:00
НХЛ — регулярный чемпионат
03 апреля 2025, четверг. 05:30 МСК
Ванкувер Кэнакс
Ванкувер
Окончен
0 : 5
Сиэтл Кракен
Сиэтл
0:1 Эйссимонт – 16:42 0:2 Стивенсон (Бураковски, Макканн) – 29:49 0:3 Райт (Макканн, Данн) – 36:00 0:4 Бураковски (Райт) – 48:55 0:5 Ларссон (Картье, Данн) – 56:24
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