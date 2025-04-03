Александр Овечкин рассказал о поддержке со стороны Уэйна Гретцки

Российский нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин рассказал о поддержке легендарного форварда Уэйна Гретцки, к рекорду которого он приблизился. В сегодняшнем матче с «Каролиной Харрикейнз» россиянин забросил шайбу (5:1), которая стала для него 892-й в карьере в НХЛ.

«Он великий, знаковая фигура для хоккея. Мы с ним постоянно на связи. Он сказал мне, что поддерживает меня, и я уверен, что он присоединится к команде и будет присутствовать на наших матчах», — приводит слова Овечкина официальный сайт НХЛ.

Напомним, до повторения великого рекорда Овечкину осталось забросить всего джве шайбы.