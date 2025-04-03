Александр Овечкин рассказал о поддержке со стороны Уэйна Гретцки
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Российский нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин рассказал о поддержке легендарного форварда Уэйна Гретцки, к рекорду которого он приблизился. В сегодняшнем матче с «Каролиной Харрикейнз» россиянин забросил шайбу (5:1), которая стала для него 892-й в карьере в НХЛ.
НХЛ — регулярный чемпионат
03 апреля 2025, четверг. 02:00 МСК
Каролина Харрикейнз
Роли
Окончен
5 : 1
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
1:0 Уокер – 06:14 2:0 Блейк (Холл, Гостисбер) – 10:11 (pp) 3:0 Джарвис (Гостисбер, Ахо) – 13:21 (pp) 4:0 Стэнковен (Рослович) – 29:27 4:1 Овечкин (Чикран, Строум) – 39:25 (pp) 5:1 Блейк (Джарвис) – 46:55 (pp)
«Он великий, знаковая фигура для хоккея. Мы с ним постоянно на связи. Он сказал мне, что поддерживает меня, и я уверен, что он присоединится к команде и будет присутствовать на наших матчах», — приводит слова Овечкина официальный сайт НХЛ.
Напомним, до повторения великого рекорда Овечкину осталось забросить всего джве шайбы.
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