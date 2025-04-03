Юдин о незасчитанном голе СКА: у судей такое понимание хоккея, либо решают люди за кадром

Экс-защитник СКА и сборной России, тренер Александр Юдин разочарован работой судейской бригады в четвертом матче серии между питерским клубом и московским «Динамо» (4:5 2ОТ).
«Хуже всего, когда судьи оказываются в центре внимания. Это означает, что они плохо, а порой даже отвратительно выполняют свою работу. Уровень игры и мастерство игроков в игре СКА — «Динамо» гораздо выше уровня судейства. Арбитры сами спровоцировали ситуацию в первом овертайме, когда армейцы забросили пятую шайбу.
Когда я играл, было трое судей в поле, был инспектор и не было никаких комнат, и скандалов было гораздо меньше. Сейчас вокруг появилось полно задействованных людей, десятки камер и всё равно судьи не могут разобраться. То ли у них такое понимание хоккея, то ли такое знание правил, то ли всё решают какие-то люди «за кадром». Остаётся только догадываться… Настоящий беспредел. И это на глаза почти 23 тысяч болельщиков! На мой взгляд, очевидный гол, который судьи должны были засчитать», — сказал Юдин «Чемпионату».
- 3 апреля 2025
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