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Юдин о незасчитанном голе СКА: у судей такое понимание хоккея, либо решают люди за кадром

Юдин о незасчитанном голе СКА: у судей такое понимание хоккея, либо решают люди за кадром
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Экс-защитник СКА и сборной России, тренер Александр Юдин разочарован работой судейской бригады в четвертом матче серии между питерским клубом и московским «Динамо» (4:5 2ОТ).

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 4-й матч
02 апреля 2025, среда. 19:00 МСК
СКА
Санкт-Петербург
Окончен
4 : 5
ОТ
Динамо М
Москва
1:0 Демидов (Кузнецов) – 01:45 (5x4)     1:1 Кудрявцев (Уил, Пакетт) – 11:44 (5x4)     1:2 Пакетт (Комтуа) – 15:25 (5x5)     1:3 Сергеев (Пыленков) – 18:39 (5x5)     2:3 Григоренко (Никишин) – 42:26 (5x5)     2:4 Пакетт – 53:59 (en)     3:4 Акользин (Григоренко, Хайруллин) – 55:03 (5x5)     4:4 Хайруллин – 56:39 (5x5)     4:5 Комтуа (Сикура, Пакетт) – 92:43 (5x5)    

«Хуже всего, когда судьи оказываются в центре внимания. Это означает, что они плохо, а порой даже отвратительно выполняют свою работу. Уровень игры и мастерство игроков в игре СКА — «Динамо» гораздо выше уровня судейства. Арбитры сами спровоцировали ситуацию в первом овертайме, когда армейцы забросили пятую шайбу.

Когда я играл, было трое судей в поле, был инспектор и не было никаких комнат, и скандалов было гораздо меньше. Сейчас вокруг появилось полно задействованных людей, десятки камер и всё равно судьи не могут разобраться. То ли у них такое понимание хоккея, то ли такое знание правил, то ли всё решают какие-то люди «за кадром». Остаётся только догадываться… Настоящий беспредел. И это на глаза почти 23 тысяч болельщиков! На мой взгляд, очевидный гол, который судьи должны были засчитать», — сказал Юдин «Чемпионату».

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